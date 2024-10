Découvrez comment réaliser des spider cookies au chocolat noir pour frissonner de plaisir !

Commencer une recette est toujours un moment excitant, et cela commence par la préparation des ingrédients.

Préparation des ingrédients #

Pour nos spider cookies au chocolat noir, vous aurez besoin de 175 g de farine de blé, 80 g de sucre de canne, 125 g de beurre doux, et bien sûr, 100 g de pépites de chocolat noir. Ces quantités sont parfaites pour régaler jusqu’à deux gourmands.

La clé d’un bon cookie réside dans la qualité des ingrédients. Choisissez un beurre de bonne qualité et un chocolat noir intense pour un résultat optimal. Le sucre de canne, quant à lui, apporte une touche de douceur et de croustillant inégalée.

étapes de la préparation #

La préparation de la pâte est un jeu d’enfant. Mélangez la farine, le sucre et le beurre dans un grand saladier. Travaillez la pâte du bout des doigts jusqu’à obtenir une consistance sableuse, puis incorporez le jaune d’œuf pour lier le tout. Enveloppez la pâte dans du film étirable et laissez-la reposer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes pour qu’elle soit plus facile à travailler.

Après le repos, préchauffez votre four à 190°C et étalez la pâte sur une surface légèrement farinée. Avec l’aide d’un emporte-pièce, découpez les formes des cookies et disposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 10 à 15 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Laissez refroidir avant de passer à la décoration.

La touche finale : les araignées #

La décoration des cookies est sans doute la partie la plus amusante, surtout si vous impliquez les enfants. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes, puis ajoutez une cuillère à café d’huile pour le rendre plus fluide. Utilisez une poche à douille pour dessiner le corps et les pattes des araignées sur chaque cookie.

Prenez votre temps pour dessiner les araignées, car c’est ce qui donnera le caractère unique à vos cookies. Un fois décorés, placez les cookies au réfrigérateur pendant quelques minutes pour que le chocolat durcisse. Vos spider cookies sont prêts à être dégustés !

Voici un résumé des informations pratiques pour la recette :

Nombre de personnes : 2

Quantité : Une dizaine de sablés

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 10 à 15 minutes

Temps de réfrigération : 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

Les spider cookies au chocolat noir sont parfaits pour une soirée d’Halloween ou simplement pour un goûter original. Non seulement ils sont délicieux, mais ils permettent aussi de passer un moment créatif en cuisine. Alors, n’attendez plus et lancez-vous dans cette aventure culinaire qui ravira les papilles et les pupilles !