Découvrez la recette du bouillon de bœuf façon Phô, un voyage gustatif réconfortant pour les soirées d’hiver

Le bouillon de bœuf façon Phô, tiré des traditions vietnamiennes et adapté par la naturopathe Jennifer Hart-Smith, offre un parfait mélange de bien-être et de gourmandise.

Une recette ancestrale revisitée #

Cet hiver, réconfortez-vous avec ce plat riche en saveurs et en nutriments, idéal pour réchauffer les corps et les cœurs.

Dans son ouvrage « Bouillons Bienfaisants », Jennifer nous invite à redécouvrir les vertus des bouillons, ces préparations nourrissantes qui alimentaient déjà nos ancêtres. Réalisé avec soin, le bouillon de bœuf façon Phô se distingue par ses propriétés digestives et apaisantes, faisant de lui plus qu’une simple soupe, mais une expérience revitalisante.

Comment préparer ce bouillon savoureux? #

Le processus de préparation de ce bouillon commence par la purification des os et du paleron de bœuf, qui sont d’abord bouillis pour éliminer les impuretés. Cette étape garantit la clarté et la pureté du bouillon, essentielles pour une saveur finale parfaite. Ensuite, les ingrédients comme le gingembre et les oignons, légèrement noircis, ajoutent une profondeur aromatique incomparable.

Les épices, telles que l’anis étoilé, les clous de girofle et la cannelle, sont légèrement grillées pour révéler leurs arômes avant d’être incorporées au bouillon. Ce mélange d’épices, riche et complexe, confère au Phô son caractère unique et ses multiples bienfaits pour la santé.

Servir et savourer #

Après des heures de mijotage, le bouillon atteint son apogée. Il est alors temps de préparer les nouilles, choisies selon vos préférences, et de les disposer dans des bols. La viande, tendre et juteuse, est effilochée et ajoutée au bouillon juste avant de servir, garantissant une expérience gustative riche et complète.

Les garnitures, telles que la coriandre fraîche, les pousses de haricots mungo, et le basilic thaï, jouent un rôle crucial. Elles ne se contentent pas de compléter le plat, mais ajoutent des textures et des saveurs qui transforment chaque bouchée en un festin pour les sens, accompagné de quartiers de citron vert pour une touche d’acidité rafraîchissante.

Voici quelques éléments clés à ne pas oublier pour réussir votre bouillon de bœuf façon Phô:

Nettoyez bien les os et la viande avant de les faire bouillir pour garantir un bouillon clair.

Brûlez légèrement le gingembre et les oignons pour enrichir le bouillon d’une saveur fumée.

Utilisez des épices entières pour une infusion maximale des saveurs.

Servez avec des garnitures fraîches et variées pour personnaliser chaque bol selon les goûts.

Cette recette de bouillon de bœuf façon Phô, en plus d’être délicieuse, peut être conservée plusieurs jours au réfrigérateur ou congelée pour en profiter plus longuement. C’est une façon savoureuse et santé de se réchauffer pendant les mois froids, tout en profitant des bienfaits d’un repas fait maison. Bon appétit!