Découvrez la simplicité raffinée du gâteau au yaourt façon Julie Andrieu, un incontournable pour régaler vos invités

Le gâteau au yaourt est un incontournable de la pâtisserie maison, apprécié pour sa simplicité et sa texture moelleuse.

Introduction à ce classique revisité #

La version proposée par Julie Andrieu, avec ses touches personnelles, transforme ce classique en une œuvre culinaire délicate et savoureuse.

Parfait pour les débutants en cuisine comme pour les chefs expérimentés, ce dessert se distingue par ses arômes enrichis et sa préparation accessible. Suivez ces étapes pour réussir à coup sûr un gâteau qui ravira toutes les papilles.

Les ingrédients clés #

Pour ce gâteau, chaque ingrédient est choisi avec soin pour garantir un résultat parfait. Vous aurez besoin d’un pot de yaourt nature entier qui servira aussi de mesure pour les autres ingrédients. Les œufs doivent être frais et de taille grosse pour donner la consistance idéale à votre pâte.

Le sucre roux apporte une richesse tandis que la touche de sucre vanillé exalte les saveurs. La farine de type T45 ou T55 est préférable pour une texture légère et aérée. N’oubliez pas la levure chimique ou le bicarbonate, essentiels pour une belle levée.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 170°C. Utilisez un saladier pour mélanger le yaourt et les jaunes d’œufs. Ajoutez le sucre et le beurre mou, puis incorporez l’essence d’amande amère pour une note subtile d’amande.

Après avoir mélangé la farine et la levure, incorporez-les délicatement à votre mélange. Montez les blancs d’œufs en neige et intégrez-les avec précaution pour ne pas les casser. Une fois la pâte homogène, versez-la dans un moule beurré et laissez cuire comme indiqué.

Voici une liste pratique pour organiser vos ingrédients :

1 pot de yaourt nature comme unité de mesure

2 gros œufs, jaunes et blancs séparés

180 g de sucre roux, 20 g de sucre vanillé

230 g de farine, ½ sachet de levure chimique

120 g de beurre doux, un peu plus pour le moule

Une pincée de fleur de sel, ½ cuillère à café d’essence d’amande amère

En suivant ces recommandations, votre gâteau au yaourt ne sera pas seulement un dessert, mais une véritable expérience gustative. Laissez-vous guider par les arômes et partagez ce moment de douceur avec vos proches.

Une fois cuit, laissez le gâteau reposer quelques minutes avant de démouler. Servez tiède ou à température ambiante, selon vos préférences. Ce gâteau se marie parfaitement avec une tasse de thé ou un café léger.

Bonne dégustation et laissez votre créativité vous guider peut-être vers l’ajout de fruits frais ou d’un coulis pour encore plus de gourmandise!