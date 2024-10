Saviez-vous que le mets préféré de David Beckham est un classique anglais que beaucoup pourraient trouver surprenant ? Découvrez ce plat unique !

David Beckham, célèbre footballeur et icône mondiale, a récemment révélé son affection pour un plat qui le ramène à ses racines et à son enfance.

Un plat ancré dans les souvenirs d’enfance #

Lors d’un dîner avec sa mère, il a partagé une photo de ce repas, exprimant son bonheur de savourer ces mets qui lui rappellent des moments chers.

Le repas en question n’est autre que le « Gammon » avec ses accompagnements variés. Beckham a précisé que ce menu était son favori quand il était petit, un moment de partage familial qu’il chérit particulièrement.

Les composantes du plat favori de Beckham #

Le « Gammon », pièce centrale de ce repas, est une charcuterie anglaise traditionnelle, surtout consommée lors des fêtes de Noël. Elle est issue de la cuisse du porc, et peut être préparée salée ou fumée, offrant une saveur riche et distinctive.

Les accompagnements sont pour le moins éclectiques : frites croustillantes, ananas, œufs frits, salade de chou et pois en bouillie. Ce mélange peut sembler inhabituel, mais il reflète la diversité et l’unicité de la cuisine familiale de Beckham.

Le dessert, touche finale du repas familial #

Après un tel festin, Beckham et sa famille concluent le repas avec un dessert tout aussi traditionnel et réconfortant : un beignet à la confiture. Accompagné d’une tasse de thé, ce dessert simple mais délicieux marque parfaitement la fin d’un repas chargé de nostalgie et de saveurs.

Ce choix de dessert n’est pas seulement une préférence personnelle, mais aussi une partie intégrante de la culture culinaire britannique, où le thé et les douceurs sucrées occupent une place de choix dans les moments de convivialité.

Voici une liste des éléments composant le plat favori de David Beckham :

Gammon fumé ou salé

Frites

Ananas

Œufs frits

Salade de chou

Pois en bouillie

Ce plat, bien que peu conventionnel pour certains, illustre parfaitement comment les goûts personnels en matière de cuisine peuvent être profondément ancrés dans les expériences et les souvenirs d’enfance. Le repas favori de David Beckham n’est pas seulement un mélange surprenant d’ingrédients, c’est aussi un moyen pour lui de se reconnecter avec son passé et de partager avec ses proches et ses fans une part de son histoire personnelle.