Découvrez comment cette recette simple de dahl à la courge butternut peut réchauffer vos soirées d’hiver

Quand les températures chutent, rien ne vaut un plat réconfortant et nutritif pour réchauffer le corps et l'esprit.

Introduction à la recette #

Le dahl à la courge butternut est une option idéale, combinant la douceur de la courge avec la richesse des lentilles et des épices exotiques.

Cette recette est non seulement savoureuse mais aussi incroyablement simple à réaliser. Elle promet de satisfaire tous les palais, tout en apportant une touche de chaleur et d’exotisme à votre table.

Les ingrédients clés #

La base de ce dahl réside dans quelques ingrédients frais et aromatiques. Vous aurez besoin d’une demi-courge butternut, de carottes et d’un assortiment d’épices comme le cumin, la cardamome, le curry et le gingembre qui apporteront une profondeur de goût inégalée.

N’oubliez pas le lait de coco, qui ajoute une texture crémeuse et un léger goût sucré qui équilibre parfaitement les épices. Les lentilles, quant à elles, sont essentielles pour la texture et les protéines, rendant ce plat aussi nourrissant que délicieux.

Préparation pas à pas #

Pour commencer, pelez et découpez la courge butternut en cubes. Épluchez et coupez également les carottes en rondelles épaisses. Ces préparations constituent la base de votre dahl.

Dans une casserole, faites revenir les oignons et l’ail avec les épices, jusqu’à ce que l’ensemble devienne translucide. Ajoutez ensuite les cubes de courge et les carottes, et laissez cuire dans un mélange de lait de coco et d’eau, en ajoutant les lentilles après quelques minutes. Le secret est de laisser mijoter doucement pour que tous les arômes se mélangent bien.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 30 minutes

Degré de difficulté: Très facile

Coût: Bon marché

Une fois que le dahl est prêt, n’oubliez pas de l’assaisonner à votre goût et de le garnir de coriandre fraîche pour une touche de fraîcheur. Accompagnez ce plat réconfortant de naans au fromage pour une expérience culinaire complète et authentique.

Suivez ce guide simple pour préparer un dahl à la courge butternut qui impressionnera vos invités ou apportera du réconfort lors d’une soirée tranquille chez vous. Bon appétit!