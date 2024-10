Découvrez comment faire frémir vos papilles avec des poitrines de poulet farcies au fromage et prosciutto, cuites à l’airfryer

Introduction à la recette #

Les poitrines de poulet farcies au fromage et enrobées de prosciutto, cuites à l’airfryer, vous offrent un plat à la fois simple et sophistiqué.

Si vous cherchez à surprendre vos invités ou simplement à savourer un repas exceptionnel en famille, cette recette est faite pour vous. Prête en moins d’une heure, elle marie la tendresse du poulet à la richesse du fromage et au croustillant du prosciutto.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser cette recette, vous n’aurez besoin que de quelques ingrédients de qualité. Voici ce qu’il vous faut :

4 blancs de poulet, prêts à être farcis

4 tranches de prosciutto, fines et savoureuses

1 botte d’asperges vertes, pour une touche de fraîcheur

120 g de fromage feta, pour son goût unique et sa texture crémeuse

Un filet d’huile d’olive, pour doré parfaitement

Optionnel : des olives noires pour une note méditerranéenne

Étapes de préparation #

La préparation de ce plat est aussi agréable que sa dégustation. Suivez ces étapes simples pour garantir un résultat parfait :

Commencez par préchauffer votre airfryer à 210 °C. Pendant ce temps, équeutez et faites cuire les asperges dans de l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Ouvrez les blancs de poulet en portefeuille et farcissez-les de feta émiettée et d’asperges. Enroulez chaque blanc de poulet avec une tranche de prosciutto, en utilisant un cure-dent pour maintenir le tout.

Badigeonnez les roulés d’huile d’olive, puis faites-les cuire dans l’airfryer pendant 18 à 20 minutes. Assurez-vous que le poulet est bien cuit et que le prosciutto est croustillant avant de servir.

Variations et conseils pour l’accompagnement #

Cette recette est délicieuse telle quelle, mais vous pouvez la personnaliser à votre goût. Ajoutez des olives noires ou variez les fromages en utilisant du Gorgonzola ou du chèvre pour changer les saveurs. Accompagnez ces poitrines de poulet farcies d’asperges poêlées et de riz pour un repas complet et équilibré.

Si vous recherchez une alternative ou souhaitez explorer d’autres plats, pensez à des options comme le poulet pané et frit, les pilons de poulet au four ou une salade César enrichie de poulet. Chaque recette vous offre une nouvelle manière de profiter de ce volaille versatile.

En choisissant cette recette pour votre prochain repas, vous êtes sûr de proposer une expérience culinaire mémorable et savoureuse. Bon appétit et n’oubliez pas d’explorer d’autres recettes pour continuer à émouvoir vos papilles et celles de vos convives !