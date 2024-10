Découvrez comment réaliser un maxi pancake léger et fluffy pour égayer vos matins!

Les pancakes, cette douceur moelleuse et réconfortante, sont souvent associés aux matins paresseux et aux petits déjeuners gourmands.

Introduction à la recette du maxi pancake #

Mais que diriez-vous d’une version plus légère, mais tout aussi savoureuse ?

Nous vous proposons une recette de pancake géant et aérien, parfait pour commencer la journée avec énergie sans pour autant alourdir votre estomac. Suivez le guide pour un réveil tout en douceur.

Les ingrédients nécessaires #

Pour cette recette, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples. L’œuf apportera la légèreté nécessaire, tandis que la farine d’avoine (ou votre choix de farine alternative) offrira la consistance idéale. Le yaourt Grec, ou une alternative comme le skyr, ajoutera une touche de crémeux sans excès de matières grasses.

Ne oublions pas la levure chimique, essentielle pour que votre pancake prenne de la hauteur. Vous verrez, la combinaison de ces éléments aboutit à une texture parfaite, à la fois dense et aérienne.

Préparation et cuisson #

La préparation de ce pancake est un jeu d’enfant. Commencez par mélanger tous les ingrédients du pancake dans un bol jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ensuite, faites chauffer votre poêle légèrement huilée et versez-y la pâte.

La cuisson doit être surveillée : commencez à feu moyen et laissez cuire le premier côté pendant environ 3 minutes. Après avoir retourné votre pancake, donnez-lui encore 2 minutes pour finir de cuire. C’est rapide, simple et délicieux!

Le choix des toppings #

Une fois votre maxi pancake prêt, l’étape suivante est tout aussi amusante : choisir le topping. Les fruits frais, comme une petite poire, des framboises ou des morceaux de mangue, ajoutent une note sucrée naturelle.

Vous pouvez aussi opter pour un peu de chocolat noir fondu pour une touche de gourmandise irrésistible. N’hésitez pas à expérimenter avec différents toppings pour rendre chaque pancake unique.

1 œuf

30 g de farine d’avoine (ou au choix)

100 g de yaourt Grec ou alternative

1 cuillère à café de levure chimique

En somme, cette recette de maxi pancake léger et fluffy est parfaite pour les matins où vous souhaitez vous faire plaisir sans culpabilité. Facile à préparer et délicieusement versatile avec ses nombreux choix de toppings, c’est un must pour les amateurs de petit-déjeuner. Alors, pourquoi ne pas l’essayer dès demain matin ? Votre journée commencera sûrement du bon pied!