Découvrez comment réaliser une sublime tarte tatin aux oignons sans gluten, une recette simple et délicieuse

Préparer votre pâte sans gluten #

Dans cette version sans gluten, combinez 150 g de farine de riz avec 100 g de farine de sarrasin. Ajoutez une pincée de sel pour relever le goût et mélangez bien ces ingrédients secs.

Incorporez ensuite quatre cuillères à soupe d’huile d’olive à votre mélange. Travaillez la pâte jusqu’à obtenir une texture sableuse. Versez progressivement de l’eau froide pour assembler la pâte, jusqu’à former une boule homogène. Laissez reposer cette préparation au frais pendant 30 minutes, enveloppée dans du film plastique.

Composer la garniture savoureuse #

La garniture de cette tarte tatin met en vedette une combinaison d’oignons rouges et jaunes. Commencez par trancher finement vos oignons, puis faites-les revenir légèrement dans une poêle avec un filet d’huile d’olive pour qu’ils deviennent translucides et parfumés.

Ensuite, disposez les oignons dans un moule à tarte préalablement huilé. Ajoutez deux cuillères à soupe de miel pour une touche de douceur et saupoudrez d’herbes de Provence pour un arôme envoûtant. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon vos préférences.

Le montage et la cuisson #

Après avoir laissé les oignons caraméliser au four à 220°C pendant environ 15 minutes, il est temps de couvrir avec la pâte. Étalez votre pâte et recouvrez les oignons, en pinçant les bords pour bien enfermer la garniture. Remettez au four pour une quinzaine de minutes jusqu’à ce que la pâte soit dorée et croustillante.

Une fois la cuisson terminée, laissez reposer votre tarte quelques minutes avant de la démouler. Servez-la tiède pour un maximum de plaisir, où les saveurs des oignons se mêlent parfaitement à la douceur de la pâte sans gluten.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 45 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Temps de repos : 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

La tarte tatin aux oignons sans gluten est une excellente alternative pour ceux qui souhaitent se régaler sans consommer de gluten. Que ce soit pour un repas en famille ou une occasion spéciale, cette recette simple mais délicieuse saura ravir vos invités. Bonne dégustation !

