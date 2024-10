Découvrez pourquoi les croquettes aux crevettes d’Ostende à 22 euros ont été couronnées les meilleures

Une récompense bien méritée #

Durant trois jours, du 5 au 7 octobre, un jury composé de chefs renommés, dont Olly Ceulenaere, a évalué des dizaines de croquettes.

Cette année, le grand gagnant fut le restaurant North, qui a su convaincre à la fois le jury professionnel et le public. Avec plus de 5 000 votes, cet établissement a prouvé que la qualité de ses croquettes était incontestable, le tout pour un prix assez accessible de 22 euros.

Un festival gastronomique unique #

Le festival d’Ostende est plus qu’un simple concours, c’est une célébration de la cuisine locale et de la mer. Les participants sont jugés sur des critères stricts tels que la texture de la croûte, la qualité de la garniture et l’équilibre des saveurs.

L’engouement pour cet événement montre l’importance de la gastronomie dans la culture belge, en particulier pour une ville côtière comme Ostende où les fruits de mer jouent un rôle prépondérant dans les spécialités locales.

Où déguster les meilleures croquettes? #

Le restaurant North, situé idéalement face à la mer du Nord, n’est pas le seul endroit reconnu pour ses croquettes aux crevettes. Le Gastrobar Sam et le Fort Napoleon, ainsi que De Belevings Brasserie, ont également été salués par le jury.

Que vous soyez un habitué ou un visiteur occasionnel d’Ostende, ces établissements offrent une excellente occasion de découvrir pourquoi les croquettes aux crevettes de cette région sont si spéciales.

Si vous planifiez une visite à Ostende, voici quelques suggestions pour profiter pleinement de votre expérience culinaire :

Essayez les croquettes aux crevettes au restaurant North pour comprendre pourquoi elles ont été élues les meilleures.

Ne manquez pas de tester les créations du Gastrobar Sam, où l’innovation rencontre la tradition.

Découvrez l’ambiance unique du Fort Napoleon tout en savourant des plats locaux exquis.

Visitez De Belevings Brasserie pour une expérience gastronomique complète près de la mer.

Les croquettes aux crevettes d’Ostende ne sont pas seulement un repas, mais une véritable expérience qui allie goût, tradition et innovation. La prochaine fois que vous visiterez cette charmante ville côtière, n’oubliez pas de vous immerger dans sa culture culinaire unique.