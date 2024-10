Redécouvrez les croquettes de poisson : une recette simple et savoureuse pour régaler vos invités

Un délice accessible à tous #

Avec une préparation de seulement 15 minutes et une cuisson de 50 minutes, cette recette est aussi rapide qu’abordable. Elle est donc parfaite pour ceux qui souhaitent concocter un repas savoureux sans passer des heures en cuisine.

Les ingrédients nécessaires sont simples et faciles à trouver. Vous aurez besoin de panais, d’huile d’olive, de haddock, d’herbes fraîches comme l’aneth et la ciboulette, d’ail, de citrons bio, d’œufs, de beurre, ainsi que de sel et de poivre pour relever le tout. Ce plat est idéal pour une soirée entre amis ou un dîner familial, offrant une expérience culinaire riche en saveurs sans complication.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four et préparez vos panais en les coupant en cubes. Ensuite, mélangez-les avec de l’huile d’olive et un peu de sel avant de les enfourner pour qu’ils deviennent dorés et tendres. Pendant ce temps, hachez le haddock et les herbes, et préparez une purée avec les panais cuits.

Le secret de ces croquettes réside dans le mélange des textures et des saveurs. Intégrez le haddock à votre purée de panais, ajoutez les herbes, l’ail, le zeste de citron, les œufs, du sel et du poivre. Façonnez ensuite les croquettes et faites-les frire jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Servez immédiatement avec des quartiers de citron pour une touche de fraîcheur.

Des conseils pour une expérience optimale #

La réussite de cette recette réside dans la fraîcheur des ingrédients. Optez pour du haddock frais et des herbes bien vertes. Pour les croquettes, veillez à ne pas les surcharger en les retournant délicatement pour conserver leur forme et leur croustillant.

En accompagnement, une sauce à la crème ou une simple salade verte peut compléter ce plat, le rendant encore plus irrésistible. N’hésitez pas à ajuster l’assaisonnement selon vos goûts, en ajoutant un peu plus de zeste de citron ou d’herbes si désiré.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 50 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

Les croquettes de poisson de Yotam Ottolenghi offrent une combinaison parfaite de simplicité et de saveurs exquises. Elles sont idéales pour ceux qui cherchent à impressionner sans trop de tracas. Lancez-vous et redécouvrez le plaisir de cuisiner des plats simples mais pleins de caractère.

