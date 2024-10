Découvrez cette recette facile de cheesecake sans cuisson au miel et au yaourt, une douceur parfaite à partager

Introduction au cheesecake sans cuisson #

Ce cheesecake sans cuisson au yaourt et au miel est exactement ce qu’il vous faut pour égayer vos après-midis ou finir vos repas sur une note légère et gourmande.

Créé pour être aussi simple que délicieux, ce cheesecake est une excellente introduction à la pâtisserie sans cuisson. Avec quelques étapes simples et des ingrédients de base, vous pouvez réaliser un dessert qui séduira à coup sûr tous vos convives.

Les ingrédients clés #

La base de notre cheesecake commence avec des Hobnobs, ces biscuits britanniques croquants, mélangés à du beurre doux et un soupçon de thym pour une touche aromatique unique. Le corps du cheesecake est une onctueuse combinaison de fromage frais, type Philadelphia, et de yaourt grec égoutté, léger et aérien.

Le citron bio ajoute une note acidulée qui équilibre parfaitement la richesse du fromage et la douceur du miel. Le chocolat blanc, fondu et incorporé à la préparation, confère une texture crémeuse et un goût sucré subtil qui en fait un véritable plaisir coupable.

Étapes de préparation simplifiées #

Commencez par préparer la base en écrasant les biscuits et en les mélangeant avec du beurre fondu et du thym. Cette base est ensuite tassée dans un moule et mise au frais. Pendant ce temps, fouettez ensemble le fromage frais, le yaourt, le sucre glace et le zeste de citron jusqu’à obtenir un mélange homogène.

Le chocolat blanc est fondu séparément puis incorporé à la préparation principale. L’appareil est versé sur la base biscuitée et laissé au réfrigérateur pour qu’il prenne bien. Avant de servir, un sirop de miel et de thym est préparé et versé sur le cheesecake pour un fini brillant et savoureux.

Nombre de personnes : 8

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes (pour le sirop)

Temps de réfrigération : 2 heures

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Ce cheesecake est un exemple parfait de comment des ingrédients simples peuvent être transformés en un dessert impressionnant avec un minimum d’effort. Il est idéal pour les pique-niques, les fêtes ou simplement pour se faire plaisir lors d’une journée tranquille à la maison.

N’oubliez pas, le choix du fromage frais non allégé est crucial pour une meilleure tenue de votre cheesecake. Préparez-vous à recevoir des compliments pour votre chef-d’œuvre culinaire!