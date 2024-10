Découvrez comment le velouté de panais et poire transforme un dîner ordinaire en festin exceptionnel

Le velouté de panais et poire est une recette qui mélange subtilement les saveurs douces et terreuses du panais avec la délicate fraîcheur de la poire.

Introduction au velouté #

Ce plat est parfait pour ceux qui cherchent à ajouter une touche d’originalité à leur menu, surtout pendant les mois d’automne et d’hiver.

Facile à préparer et économique, ce velouté se présente comme une excellente option pour réchauffer vos soirées tout en impressionnant vos invités avec une combinaison de saveurs peu commune.

Les indispensables de la recette #

La base de ce velouté repose sur quelques ingrédients clés qui en définissent le caractère. Vous aurez besoin de 800 g de panais, deux petites poires, 30 g de noisettes pour un croquant subtil, ainsi que 250 ml de crème de soja pour apporter une onctuosité sans pareille.

L’oignon et un cube de bouillon de légumes viennent enrichir le mélange en ajoutant des notes aromatiques essentielles qui équilibreront la douceur des poires et des panais.

Étapes de préparation #

Commencez par éplucher et couper grossièrement les panais, les poires et l’oignon. Dans une casserole, faites revenir l’oignon avec un peu d’huile d’olive avant d’ajouter les poires et les panais. Laissez cuire les légumes dans un bouillon de légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

Parallèlement, torréfiez légèrement les noisettes au four, puis concassez-les. Après cuisson des légumes, mixez le tout en ajustant la texture avec le bouillon conservé et ajoutez la crème de soja et les noisettes pour finir.

Voici les informations pratiques pour réaliser ce velouté :

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 50 minutes

Degré de difficulté: Facile

Coût: Bon marché

Servir ce velouté bien chaud, idéalement accompagné de croûtons maison pour ajouter une texture agréable et croustillante à chaque bouchée. Ce plat riche et crémeux est non seulement réconfortant mais aussi étonnamment raffiné, faisant de chaque cuillerée un pur délice. N’hésitez pas à le proposer lors de vos prochaines réceptions pour surprendre agréablement vos convives.