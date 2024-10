Voici comment préparer une tarte aux pommes et au chocolat qui ravira vos papilles et celles de vos invités

Le choix des ingrédients #

Utilisez une pâte sablée pour une base croustillante et légèrement sucrée. Pour les pommes, les variétés Golden ou Granny Smith sont conseillées en raison de leur équilibre parfait entre sucre et acidité.

Le chocolat noir, avec au moins 70% de cacao, apportera une profondeur et une richesse inégalées. Assurez-vous que le chocolat est de bonne qualité, cela fera toute la différence dans le profil de goût final de votre tarte.

Préparation de la base #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, étalez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette pour éviter qu’elle ne gonfle pendant la cuisson. C’est une étape importante pour assurer que votre base reste bien plate et croustillante.

Ensuite, épluchez les pommes et coupez-les en fines tranches. Citronnez-les légèrement pour éviter qu’elles ne brunissent. Cela ajoutera également une légère note acidulée qui contrastera agréablement avec la douceur du chocolat et de la pâte.

L’assemblage et la cuisson #

Disposez les tranches de pomme sur le fond de tarte en formant une spirale. Saupoudrez de sucre et de cannelle si vous le souhaitez pour ajouter une touche épicée. La cannelle est optionnelle mais recommandée pour ses notes chaudes qui se marient parfaitement avec les pommes et le chocolat.

Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes et mélangez-le avec la crème fraîche et les œufs battus. Versez ce mélange sur les pommes et enfournez pour environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit ferme et que le dessus soit légèrement doré.

Voici une liste des ingrédients à ne pas oublier :

Pâte sablée ou brisée

3-4 pommes (type Golden ou Granny Smith)

100 g de chocolat noir

50 g de sucre

20 cl de crème fraîche

2 œufs

1 cuillère à café de cannelle (facultatif)

Le jus d’un citron

Après la cuisson, laissez refroidir votre tarte avant de la servir. Cette tarte aux pommes et au chocolat est parfaite pour conclure un repas sur une note douce et réconfortante ou pour accompagner un thé l’après-midi. Chaque bouchée est un mélange exquis de textures et de saveurs qui transformera n’importe quel moment en une occasion spéciale.