Découvrez comment réaliser le gâteau aux pommes et épices qui ravira vos papilles

Si vous cherchez une recette à la fois simple et capable de réchauffer les cœurs, le gâteau aux pommes et aux épices est un choix parfait.

Une recette simple et savoureuse #

Avec des préparations et des cuissons qui ne dépassent pas les 85 minutes au total, ce gâteau est non seulement facile à réaliser mais aussi économique.

Cette douceur sucrée, où se mêlent la tendresse des pommes et le caractère des épices, convient idéalement pour 10 personnes, ce qui en fait le dessert idéal pour des réunions familiales ou des soirées entre amis.

Les ingrédients nécessaires #

Pour confectionner ce délice, vous aurez besoin de produits frais et simples. La base du gâteau se compose de 130 g de beurre doux, 150 g de sucre semoule, 300 g de farine, 3 gros œufs, un sachet de levure et un peu de sel. La crème aigre, ou à défaut de la crème fraîche, ajoutera une onctuosité irresistible à votre préparation.

La garniture, quant à elle, se distingue par l’utilisation de deux types de pommes pour un équilibre parfait entre acidité et douceur. Les épices, avec une cuillère à soupe de quatre-épices, apportent cette touche chaleureuse et parfumée qui fait toute la différence.

Étapes de la préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 160°C. Ensuite, dans un robot pâtissier ou avec un fouet, créez une crème homogène en mélangeant le beurre et le sucre. Intégrez les œufs un à un en veillant à bien mélanger après chaque ajout. Ajoutez progressivement la farine, la levure et le sel préalablement tamisés, en alternance avec la crème.

Une fois la pâte prête, étalez-la dans un moule préalablement beurré et tapissé de papier sulfurisé. Préparez les pommes en les pelant et en les coupant en quartiers, puis enrobez-les du mélange de cassonade et d’épices avant de les disposer sur la pâte. Enfournez et laissez cuire jusqu’à ce que le gâteau soit doré et croustillant.

Voici quelques conseils pour servir votre gâteau :

Laissez tiédir le gâteau avant de le démouler pour éviter qu’il ne se brise.

Servez-le tiède pour exalter tous les arômes des épices, avec une boule de glace à la vanille pour un contraste de températures exquis.

Une touche de crème fouettée peut également accompagner ce dessert pour les amateurs de douceurs.

En suivant ces indications, vous obtiendrez un gâteau aux pommes et aux épices parfait, qui saura séduire vos invités par son goût riche et ses arômes envoûtants. N’attendez plus pour essayer cette recette qui promet de réveiller vos papilles et de vous offrir un moment de plaisir culinaire inoubliable.