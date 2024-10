Redécouvrez la douceur automnale avec cette recette de poires rôties à la crème et au miel, un délice simple à préparer

Alors que les feuilles commencent à tomber et que l'air se rafraîchit, quoi de mieux que de se réconforter avec un dessert aussi chaleureux que le sont les poires rôties à la crème et au miel?

Un dessert réconfortant pour les soirées fraîches #

Ce plat, à la fois simple et élégant, allie la douceur naturelle des poires avec la richesse du miel et la onctuosité de la crème.

Parfait pour une fin de repas entre amis ou en famille, ce dessert ne demande qu’une préparation minimale et peut être réalisé avec des ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Une excellente façon de mettre en valeur les poires de saison!

Les ingrédients clés pour réussir vos poires rôties #

La qualité des ingrédients est essentielle pour ce type de recette où chaque composant joue un rôle majeur. Vous aurez besoin de quatre poires mûres mais fermes, de miel de bonne qualité pour napper généreusement les fruits, de beurre pour ajouter une touche de richesse, d’un citron pour son acidité rafraîchissante, et de crème fraîche entière pour servir.

Chacun de ces ingrédients apporte une dimension différente au plat, créant un équilibre parfait entre douceur, acidité, et crémeux. Assurez-vous de choisir des poires qui tiendront bien à la cuisson, comme les variétés Bosc ou Comice.

étapes simples pour une exécution parfaite #

Préparer ce dessert est un jeu d’enfant. Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, pressez le jus d’un citron et faites-le chauffer doucement avec du miel et un peu de beurre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ensuite, lavez et coupez les poires en deux, retirez le cœur.

Disposez les demi-poires dans un plat à four recouvert de papier cuisson, nappez-les avec la préparation au miel et enfournez. Laissez cuire pendant 25 minutes en arrosant régulièrement les poires avec le miel fondu. Servez chaud, accompagné d’une quenelle de crème fraîche et d’un filet de miel supplémentaire pour encore plus de gourmandise.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de cuisson: 25 minutes

Degré de difficulté: Facile

Coût: Bon marché

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un dessert qui non seulement réchauffe le cœur mais émerveille les papilles. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajoutant une pincée de cannelle ou de vanille à la préparation de miel pour une touche épicée ou encore plus parfumée. Les poires rôties à la crème et au miel promettent de devenir un incontournable de votre répertoire culinaire automnal.

