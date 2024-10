Redécouvrez le brunch avec la gaufre au comté de Juan Arbelaez, une recette qui transformera vos matinées!

Dites adieu aux traditionnels pancakes et toasts à l'avocat et accueillez avec enthousiasme la gaufre au comté proposée par le chef Juan Arbelaez.

Un brunch revisité avec une touche fromagère #

Cette préparation, à la fois simple et rapide, promet de révolutionner vos habitudes de brunch dominical. Imaginez une gaufre croustillante enrichie du caractère bien trempé du comté, prête en quelques étapes faciles.

Le chef, connu pour ses créations culinaires innovantes et savoureuses, a partagé cette recette sur son compte Instagram, attirant l’attention de ses nombreux followers. La gaufre au comté s’inscrit parfaitement dans la tendance des brunchs gourmands et originaux qui séduisent de plus en plus les fins gourmets.

La recette détaillée pour réussir à la maison #

Pour préparer chez vous ces délicieuses gaufres au comté, vous aurez besoin de quelques ingrédients de base et d’un peu de votre temps. Commencez par mélanger 150 g de farine de légumineuses avec 150 g de comté râpé. Ajoutez 3 g de bicarbonate, 2 g de levure de boulanger, deux œufs entiers et 150 ml de lait pour lier le tout.

Ensuite, faites fondre 80 g de beurre au paprika fumé et incorporez-le à votre préparation. Après un mélange homogène, laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant une heure. Une fois le temps de repos écoulé, chauffez votre gaufrier, graissez-le légèrement et cuisez vos gaufres jusqu’à obtenir une belle coloration dorée.

Des idées gourmandes pour accompagner votre gaufre #

La gaufre au comté peut être dégustée seule, mais Juan Arbelaez suggère de l’accompagner de garnitures qui rehausseront son goût. Une option consiste à napper la gaufre de beurre de paprika fumé fondu, ajoutant ainsi une touche de douceur épicée, et de la compléter avec quelques tranches de jambon pour un côté plus consistant.

Si vous préférez une version moins traditionnelle, essayez de la garnir de fromage frais aux herbes et de saumon fumé. Cette association, habituellement réservée aux blinis ou aux toasts, se marie étonnamment bien avec la texture moelleuse et le goût distinctif des gaufres au comté. Pour une alternative végétarienne, un œuf au plat ou quelques tranches d’avocat feront parfaitement l’affaire.

Voici quelques suggestions pour servir vos gaufres au comté et éblouir vos invités lors de votre prochain brunch :

Accompagner d’une salade verte croquante pour ajouter une touche de fraîcheur.

Proposer une sélection de confitures et de crèmes pour ceux qui apprécient le sucré-salé.

Servir avec un cocktail mimosa ou un jus d’orange frais pour compléter le festin.

Cette recette de gaufre au comté par Juan Arbelaez n’est pas seulement une manière de varier les plaisirs du brunch; elle est une véritable invitation à redécouvrir le repas le plus convivial de la semaine. Alors, pourquoi ne pas tenter cette recette ce dimanche ? Vos papilles vous remercieront.