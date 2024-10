Découvrez comment réaliser de délicieux cookies sarrasin en 20 minutes : une recette simple, sans gluten et gourmande

Une recette simplissime pour des cookies sains #

Pourtant, cette recette de cookies au sarrasin vous prouve le contraire. Sans gluten, sans beurre et sans sucre ajouté, ces douceurs sont idéales pour tous, y compris ceux qui suivent un régime alimentaire strict.

L’utilisation de la banane comme seul sucrant naturel non seulement enrichit la saveur mais assure également une texture moelleuse. De plus, la préparation ne prend que quelques minutes, ce qui en fait la recette parfaite pour des goûters rapides ou des petits-déjeuners pressés.

Les ingrédients clés et leur bienfaits #

Les bananes, mûres et naturellement sucrées, sont au cœur de cette recette. Elles apportent non seulement la douceur nécessaire mais aussi des fibres, potassium et énergie. Les flocons de sarrasin, quant à eux, offrent une alternative sans gluten tout en ajoutant une texture intéressante et des nutriments essentiels comme le magnésium et les protéines végétales.

Les morceaux de chocolat noir, ajoutés selon les préférences, ne sont pas juste là pour le plaisir coupable; ils apportent des antioxydants et peuvent être bénéfiques pour le cœur. En combinant ces trois ingrédients, vous obtenez non seulement une collation délicieuse mais aussi nutritive.

Préparation et conseils pour réussir vos cookies #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Écrasez les bananes jusqu’à obtenir une consistance lisse, puis incorporez les flocons de sarrasin. Mélangez jusqu’à ce que la mixture soit homogène. Ajoutez ensuite les morceaux de chocolat selon votre goût, que vous pouvez varier pour des saveurs différentes à chaque fois.

Formez des petites boules de pâte et disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. Aplatissez-les légèrement. Laissez cuire au four pendant environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les cookies soient dorés à votre convenance. Laissez-les refroidir avant de déguster, accompagnés d’une boisson chaude ou d’un fruit frais.

Bénéfices de cette recette :

Sans gluten : idéale pour les intolérants ou les personnes souhaitant réduire leur consommation de gluten.

Rapide et facile : en moins de 20 minutes, préparez une collation ou un petit-déjeuner sain.

Adaptable : libre à vous d’ajouter des noix, des fruits secs ou d’autres types de chocolat pour varier les plaisirs.

En résumant, cette recette de cookies au sarrasin est une formidable alternative pour tous ceux qui cherchent à manger mieux sans passer des heures en cuisine. Elle allie simplicité, santé et plaisir, ce qui en fait un choix excellent pour toute occasion, que ce soit un goûter pour vos enfants, un petit-déjeuner énergétique ou une douceur après le sport. Essayez-la, vous ne serez pas déçu !