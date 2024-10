Voici comment réaliser un dîner rapide et délicieux : steak de brocolis et haricots

Quand le temps presse mais que l'envie de bien manger ne faiblit pas, optez pour une recette simple et rapide.

Préparer un repas sain en un clin d’œil #

Ce plat de steak de brocolis et haricots est idéal pour ceux qui cherchent à combiner nutrition et saveur sans passer des heures en cuisine.

Prévu pour quatre personnes, ce repas se prépare en seulement 30 minutes, cuisson comprise. C’est le choix parfait pour un dîner de semaine ou un repas impromptu entre amis.

Ingrédients nécessaires pour un repas exquis #

La base de cette recette réside dans sa simplicité et la fraîcheur de ses composants. Vous aurez besoin de 250 g de brocolis, un oignon nouveau, deux boîtes de haricots de 400 g, deux œufs, 50 g de couscous, ainsi que de l’huile d’olive, du sel et du poivre pour assaisonner.

Tous ces ingrédients se combinent pour créer un plat harmonieux et riche en goût. L’ajout de couscous apporte une texture intéressante, mais vous pouvez le remplacer par du quinoa pour une touche différente.

étapes pour un plat réussi #

Commencez par râper le brocoli et hacher finement l’oignon nouveau. Ensuite, égouttez et écrasez les haricots avant de les mélanger avec les œufs, le couscous, le sel et le poivre. Cette préparation constitue la base de vos steaks végétaux.

Formez des galettes compactes et faites-les revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Six à huit minutes de chaque côté suffisent pour obtenir des steaks dorés et croustillants. Servez chaud pour une expérience gustative optimale.

Voici quelques conseils pour rendre ce plat encore plus savoureux :

Variez les herbes et épices pour ajuster le goût selon vos préférences.

Accompagnez les steaks de brocolis et haricots d’une salade fraîche ou d’une portion de riz pour un repas complet.

Pour une version sans gluten, remplacez le couscous par du quinoa ou une autre alternative sans gluten.

Cette recette de steak de brocolis et haricots prouve que manger sainement ne signifie pas sacrifier le goût ou passer des heures en cuisine. Simple, rapide et délicieuse, elle s’adapte parfaitement à votre rythme de vie trépidant tout en vous permettant de régaler vos convives. Bon appétit !