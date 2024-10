Découvrez comment réaliser un velouté de chou-fleur et courge à la fois réconfortant et délicieux pour ravir vos convives

Préparez votre palette d’ingrédients #

Pour notre velouté, vous aurez besoin d’un chou-fleur, de deux petites courges musquées, de trois pommes, d’un oignon, de 3,5 litres de bouillon de poule ou de légumes, de 90 ml d’huile d’olive et, bien sûr, de sel et de poivre pour assaisonner.

Chaque ingrédient apporte sa texture et son arôme pour créer un plat équilibré en goûts. Les courges musquées ajoutent une douceur automnale tandis que le chou-fleur offre une base crémeuse et légère.

Les étapes clés de la préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Coupez les courges en deux, épépinez-les, badigeonnez la chair d’huile d’olive et assaisonnez. Disposez-les sur une plaque de cuisson, chair vers le bas, et enfournez pour 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre.

Pendant que les courges rôtissent, occupez-vous des autres légumes. Pelez l’oignon et les pommes, retirez les trognons des pommes et coupez tout en gros morceaux. Faites de même avec le chou-fleur. Dans une grande casserole, faites revenir ces ingrédients avec un peu d’huile, puis ajoutez le bouillon et la chair de courge rôtie. Laissez mijoter 45 minutes.

La touche finale pour un velouté parfait #

Une fois que tout est bien cuit, utilisez un mixeur plongeant pour transformer votre préparation en un velouté onctueux. La texture doit être lisse et homogène. Pour ceux qui le souhaitent, un filet de crème fraîche ou liquide peut être ajouté lors du service pour enrichir encore le plat.

Pour un dernier clin d’œil gourmand et croquant, saupoudrez quelques graines de courge torréfiées sur le velouté avant de servir. Cela ajoutera non seulement une texture agréable mais aussi un léger goût de noisette qui complète parfaitement les saveurs du potage.

Voici une liste pratique pour ne rien oublier :

Préchauffer le four à 180°C

Badigeonner les courges d’huile et les rôtir

Préparer les autres légumes et les faire revenir

Mijoter avec le bouillon

Mixer jusqu’à obtenir une texture lisse

Servir chaud, avec ou sans crème, et saupoudrer de graines de courge

En suivant ces étapes simples et en prenant soin de choisir des ingrédients de qualité, vous obtiendrez un velouté de chou-fleur et courge délicieusement réconfortant qui ravira à coup sûr tous vos convives, quel que soit le moment de l’année. Bon appétit !