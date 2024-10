Découvrez comment réaliser une savoureuse tarte aux pommes de terre et crème de romarin, un délice simple et réconfortant

La tarte aux pommes de terre avec une onctueuse crème de romarin représente un plat réconfortant et savoureux qui allie simplicité et goût.

Introduction à la recette #

Idéale pour un repas en famille ou entre amis, elle combine la douceur des pommes de terre et l’arôme piquant du romarin dans une harmonie parfaite.

Ce plat, facile à réaliser, ne demande qu’un peu de patience et quelques ingrédients de qualité. Suivez les étapes ci-dessous pour garantir un résultat qui ravira vos papilles.

Préparation des ingrédients #

Commencez par rassembler tous les ingrédients nécessaires. Pour la pâte, vous aurez besoin de farine, de beurre froid, d’un œuf, d’une pincée de sel et d’un peu d’eau froide. La garniture se compose de pommes de terre, de crème fraîche, d’un brin de romarin frais, d’ail, et optionnellement de fromage râpé et d’huile d’olive.

Il est important de choisir des pommes de terre de bonne qualité, à chair ferme, pour qu’elles maintiennent leur texture après la cuisson. Le romarin frais, quant à lui, est essentiel pour infuser la crème avec son parfum caractéristique.

Technique de préparation et cuisson #

La préparation de la pâte brisée est la première étape. Mélangez la farine avec le sel, puis incorporez le beurre coupé en dés jusqu’à obtenir une consistance sableuse. Ajoutez l’œuf et un peu d’eau pour lier le tout. Laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes.

Entre-temps, préparez la crème de romarin en chauffant doucement la crème fraîche avec l’ail écrasé et le romarin. Laissez infuser, puis filtrez. Pendant que la crème refroidit, cuisez les pommes de terre en rondelles dans de l’eau bouillante salée. Assemblez ensuite la tarte en disposant les pommes de terre et en versant la crème aromatisée avant de cuire au four.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 30 minutes

Temps de cuisson: 35 à 40 minutes

Temps de réfrigération: 30 minutes

Degré de difficulté: Facile

En suivant ces directives, vous obtiendrez une tarte aux pommes de terre et crème de romarin délicieuse et aromatique, parfaite pour réchauffer vos soirées. Bonne dégustation !

