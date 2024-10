Découvrez comment transformer votre dîner avec cette recette unique de bœuf bourguignon au cidre

Introduction à la recette #

Ce plat, traditionnellement mijoté avec du vin rouge, acquiert avec le cidre une saveur douce et fruitée qui surprendra vos convives.

Idéal pour un repas convivial, ce bœuf bourguignon au cidre combine tendresse de la viande et richesse des saveurs automnales. Suivez ce guide pour réussir à coup sûr ce plat réconfortant.

Les ingrédients nécessaires #

La sélection des ingrédients est cruciale pour obtenir un plat savoureux. Pour ce bœuf bourguignon revisité, il vous faudra :

1,5 kg de bœuf à bourguignon (choisissez parmi jumeau, paleron, macreuse, basses côtes ou collier)

4 à 5 oignons

7 à 8 carottes

500 g de champignons de Paris

1,5 litre de cidre doux ou brut, selon vos préférences

Huile, sel et poivre pour la cuisson

2 cuillères à soupe de Maïzena pour épaissir la sauce

Ces ingrédients simples, mais de qualité, sont la base de la réussite de votre plat.

Étapes de préparation #

Commencez par préparer vos légumes. Pelez les oignons et les carottes, puis coupez-les en morceaux généreux. Faites-les revenir dans une grande cocotte avec un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés.

Ajoutez ensuite les morceaux de bœuf et laissez-les saisir avec les légumes. Une fois la viande bien dorée, déglacez le tout avec le cidre. Assaisonnez de sel et de poivre, puis couvrez et laissez mijoter doucement. Le secret est dans la lenteur de la cuisson, qui permet à la viande de devenir incroyablement tendre.

Préparez les champignons en les nettoyant et en les coupant en quartiers. Faites-les sauter dans une poêle avec un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis réservez-les. Après une heure de cuisson du bœuf, ajoutez les champignons dans la cocotte.

Poursuivez la cuisson à découvert durant une vingtaine de minutes pour que la sauce réduise légèrement. Pour finir, mélangez la Maïzena avec un peu d’eau froide et incorporez-la à la sauce. Portez à ébullition en remuant constamment pour épaissir la sauce, puis retirez du feu.

N’oubliez pas de goûter et rectifier l’assaisonnement avant de servir.

Pour une note sucrée, ajoutez des morceaux de pomme en fin de cuisson.

Avec ces conseils et ces étapes claires, votre bœuf bourguignon au cidre sera un succès garanti. Ce plat, à la fois traditionnel et innovant, apportera chaleur et convivialité à votre table. Bon appétit !