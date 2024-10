Découvrez les secrets de la plus ancienne distillerie de Belgique, une histoire de passion et d’innovation

Une tradition familiale persistante #

Fondée par Pierre Radermacher et ensuite dirigée par plusieurs générations, elle est aujourd’hui pilotée par Bernard et sa fille Line. Cette passation de savoir illustre la pérennité et la profondeur des racines familiales dans l’art de la distillation.

Chaque génération a apporté son lot de défis et d’innovations, particulièrement durant les périodes tumultueuses comme les deux guerres mondiales. Ces événements dramatiques ont menacé l’existence même de la distillerie, mais elle a survécu grâce à la complémentarité entre l’agriculture et la distillation.

Une évolution tournée vers l’écologie #

Dans les trente dernières années, la distillerie a connu une expansion impressionnante, passant d’une production artisanale à plus d’un million de bouteilles par an. Cette croissance est accompagnée d’un engagement fort pour l’environnement, avec un investissement récent de 4,5 millions d’euros destinés à minimiser l’empreinte écologique de l’entreprise.

Des initiatives comme la récupération de l’eau de refroidissement, l’utilisation de panneaux photovoltaïques, et l’amélioration de l’isolation témoignent de cette volonté d’allier tradition et modernité. Ces efforts ont transformé la distillerie en un modèle de durabilité, capable de maintenir une production énergivore avec une efficacité maximale.

Une gamme de produits riche et variée #

La distillerie Radermacher se distingue non seulement par son whisky Lambertus, mais également par une large gamme de spiritueux incluant de la vodka, du gin, des apéritifs et des liqueurs. Le whisky, en particulier, est le produit phare et est disponible en plusieurs variétés, dont des éditions limitées avec des finitions uniques.

L’approche de la distillerie en matière de production de whisky est guidée par la qualité plutôt que la quantité. Les spiritueux sont élaborés à partir de techniques qui permettent à chaque distillat d’évoluer dans des fûts spéciaux, enrichissant ainsi chaque produit d’une palette aromatique distincte et recherchée.

Voici quelques faits saillants sur les innovations et les produits uniques de la distillerie:

Investissement de 4,5 millions d’euros dans des technologies écologiques.

Production annuelle limitée à 35,000 bouteilles de whisky pour garantir la qualité.

Utilisation de fûts ayant contenu divers alcools pour une richesse aromatique accrue.

Engagement dans la réduction de l’empreinte carbone avec des initiatives telles que la récupération d’eau et l’utilisation de panneaux solaires.

En plus de son engagement envers la qualité et l’écologie, la distillerie Radermacher maintient un lien étroit avec son public. Un centre de visite multilingue et des dégustations dirigées par la famille permettent de découvrir non seulement les spiritueux, mais aussi la gastronomie locale enrichie par les produits de la distillerie. Un voyage à travers les saveurs et l’histoire qui fait de chaque visite une expérience inoubliable.

La distillerie Radermacher continue ainsi de tisser son histoire, enracinée dans la tradition mais tournée vers l’avenir, illustrant parfaitement la manière dont les entreprises familiales peuvent évoluer tout en préservant leur héritage.