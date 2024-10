Découvrez comment éblouir vos invités avec des roulés de courgettes aux lentilles, une recette simple et savoureuse

Un plat simple et rapide à préparer #

Ce plat, qui combine fraîcheur et saveurs délicates, se prépare en un rien de temps. Avec seulement 25 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson, vous pouvez créer un mets qui impressionnera vos convives sans vous prendre toute la journée.

Idéal pour un dîner en semaine ou comme entrée lors d’un évènement spécial, ce plat ne nécessite pas de compétences culinaires avancées. De plus, son coût abordable le rend accessible à tous les budgets.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ces délicieux roulés, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples. Les courgettes, tranchées finement, forment la base, tandis que les lentilles cuites apportent une texture satisfaisante et sont une excellente source de protéines. L’oignon et l’ail, quant à eux, sont sautés jusqu’à dorure, ajoutant une profondeur de goût incontestable à la farce.

À lire Transformez votre dîner avec cette recette simple de gratin de chou-fleur et lentilles

N’oubliez pas le concentré de tomate et une pincée de cumin pour relever le tout. Une cuillère à soupe d’huile d’olive aide à lier les saveurs, et un assaisonnement de sel et poivre ajuste le goût à votre convenance. Pour une touche finale, parsemez de ciboulette fraîchement ciselée.

étapes de préparation #

Lavez et découpez les courgettes en lamelles fines, puis faites-les griller légèrement dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Pendant ce temps, faites revenir l’oignon et l’ail, puis ajoutez les lentilles, le concentré de tomate et le cumin. Laissez mijoter quelques minutes pour que les saveurs se mélangent bien.

Ensuite, placez une cuillère de cette préparation sur chaque lamelle de courgette et roulez délicatement. Fixez les roulés avec des cure-dents pour les maintenir en forme. Servez sur un plat, décorés de ciboulette. Pour une touche de fraîcheur supplémentaire, accompagnez ces roulés d’une sauce au yaourt et à la menthe.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Que vous soyez un cuisinier expérimenté ou un débutant en cuisine, ces roulés de courgettes aux lentilles sont une façon délicieuse et originale de surprendre agréablement vos invités. Légers et savoureux, ils constituent le choix parfait pour une entrée ou un plat principal léger lors de vos dîners. Bon appétit!

À lire Découvrez comment réaliser des chaussons végétariens aux lentilles, un délice simple et économique