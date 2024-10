Voici comment réaliser de croustillantes frites au four à la perfection, un régal pour vos papilles

Les frites au four sont souvent reléguées au second plan, mais avec les bons ingrédients et techniques, elles peuvent devenir l'étoile de votre table.

Une introduction à la recette #

La recette que nous allons aborder aujourd’hui transforme de simples pommes de terre en un accompagnement doré et irrésistible.

Idéales pour une soirée entre amis ou un repas familial, ces frites au four offrent une alternative plus saine à la version classique frite, sans sacrifier le goût ni la texture.

Les ingrédients clés #

Pour débuter, vous aurez besoin de 2 kg de pommes de terre de type Bintje, reconnues pour leur capacité à rester fermes et croustillantes une fois cuites. Les huiles jouent également un rôle crucial : 6 cuillères à soupe d’huile de tournesol pour la cuisson et 4 cuillères à soupe d’huile d’olive pour la finition.

À lire Voici comment la tarte champignons et crème de courge peut révolutionner vos dîners d’automne

Ajoutez à cela 6 gousses d’ail pour une touche aromatique, un peu d’origan ou de marjolaine pour le parfum, et 150 g de feta pour une note crémeuse et salée. Un peu de fleur de sel renforcera tous ces saveurs magnifiquement.

Le processus de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 220°C. Lavez soigneusement vos pommes de terre et coupez-les en frites. Faites bouillir de l’eau salée dans une grande cocotte pour précuire légèrement les frites, ce qui est essentiel pour obtenir ce croustillant tant désiré.

Après avoir égoutté et séché les frites, mélangez-les avec l’huile de tournesol et une pincée de fleur de sel. Disposez-les ensuite sur des plaques recouvertes de papier sulfurisé et enfournez. Vers la fin de la cuisson, ajoutez l’huile d’olive infusée à l’ail pour une touche finale parfumée et dorée.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 1 heure 10 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Cette recette de frites au four ne se contente pas de satisfaire vos envies de confort food ; elle les transforme en une expérience culinaire raffinée et savoureuse. Que ce soit comme garniture à côté d’un steak juteux ou servi avec une portion généreuse de votre sauce préférée, ces frites feront sensation. N’attendez plus, mettez votre tablier et préparez-vous à régaler vos convives avec un plat simple mais exceptionnel.

À lire Vous rêvez de retrouver le goût de l’été ? Voici comment préparer un gratin d’aubergines alla parmigiana divin