Découvrez comment réaliser des sablés au chocolat sans gluten et sans beurre, une recette légère pour vos pauses sucrées

Les sablés traditionnels, bien que délicieux, ne conviennent pas à tous en raison de leurs ingrédients classiques comme le gluten et le beurre.

Pourquoi opter pour des sablés sans gluten et sans beurre? #

Ces éléments peuvent être problématiques pour les personnes intolérantes ou soucieuses de leur consommation de matières grasses. Adopter une recette de sablés au chocolat sans gluten et sans beurre est donc une excellente alternative pour ceux qui cherchent à réduire ces composantes tout en se faisant plaisir.

En plus d’être une solution pour les intolérants au gluten, cette recette allégée convient également à ceux qui surveillent leur ligne. Avec seulement 29 kcal par biscuit, elle permet de savourer une gourmandise sans trop de remords. La légèreté de ces sablés en fait le compagnon idéal pour une pause thé ou café, sans alourdir votre digestion.

Les substituts magiques : maïzena et huile de coco #

L’utilisation de la Maïzena, une fécule de maïs fine, est un choix judicieux pour remplacer la farine traditionnelle. Non seulement elle est sans gluten, mais elle apporte aussi une texture légère et croustillante aux sablés, tout en facilitant le travail de la pâte. L’huile de coco, quant à elle, est utilisée à la place du beurre, contribuant à la richesse du goût tout en étant une source de gras plus saine.

Le ratio utilisé dans la recette assure que les sablés restent croustillants et savoureux sans être trop denses. Ces substituts ne compromettent en rien le plaisir gustatif, et leur utilisation peut même révéler de nouvelles dimensions de saveurs que le beurre et la farine de blé masquent parfois.

Préparation pas à pas : un jeu d’enfant #

La réalisation de ces sablés est d’une simplicité enfantine. Commencez par mélanger la Maïzena, la poudre d’amandes, l’œuf, la stevia, et l’huile de coco dans un grand saladier. L’ajout des pépites de chocolat vient enrichir la pâte de touches gourmandes fondantes après la cuisson.

Après avoir formé une boule de pâte, laissez-la reposer au frais. Ce temps de repos est crucial, car il permet à la pâte de se raffermir, rendant ainsi le découpage et la manipulation beaucoup plus aisés. Une fois reposée, étalez la pâte, découpez vos formes et faites cuire. En quelques étapes simples, vos sablés sont prêts à être savourés!

Les sablés au chocolat sans gluten et sans beurre sont une excellente alternative pour les personnes intolérantes ou surveillant leur consommation de matières grasses.

La Maïzena et l’huile de coco sont des substituts parfaits qui garantissent la légèreté et la saveur des sablés.

La préparation de cette recette est simple et adaptée à tous les niveaux de pâtissiers.

En dépit de leurs composantes modifiées, ces sablés au chocolat sans gluten et sans beurre n’ont rien à envier aux versions traditionnelles. Ils offrent un parfait équilibre entre santé et plaisir, vous permettant de céder à la gourmandise sans culpabilité. Alors, pourquoi ne pas essayer cette recette pour votre prochaine pause café ou pour régaler vos invités lors d’un après-midi thé?

