Découvrez comment réaliser un irrésistible blondie au beurre de cacahuètes et chocolat, succès garanti!

Les détails à ne pas manquer #

Le temps de préparation est rapide, seulement 20 minutes, et la cuisson dure également 20 minutes. De plus, sa simplicité en fait un choix idéal pour les cuisiniers de tous niveaux.

Pour réussir cette gourmandise, il est important de suivre quelques étapes clés et de respecter les temps de préparation et de cuisson. Assurez-vous d’avoir tous les ingrédients à portée de main avant de commencer.

Les ingrédients indispensables #

La qualité des ingrédients est cruciale pour cette recette. Vous aurez besoin de 150 g de beurre fondu, 150 g de sucre cassonade, un œuf, une cuillère à café d’extrait de vanille, 200 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, 100 g de beurre de cacahuètes, 100 g de cacahuètes non salées et 100 g de pépites de chocolat noir ou au lait.

Choisir des ingrédients de qualité, comme un bon beurre de cacahuètes et des pépites de chocolat de préférence haut de gamme, fera toute la différence dans le goût de votre blondie.

étapes de préparation simples et efficaces #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Dans un grand saladier, fouettez ensemble le beurre fondu et le sucre. Ajoutez l’œuf et l’extrait de vanille, mélangeant jusqu’à obtenir une consistance lisse. Tamisez ensuite la farine, la levure, et le sel dans un autre récipient avant de les incorporer au mélange humide.

Une fois la base de votre pâte prête, ajoutez le beurre de cacahuètes légèrement chauffé pour le rendre plus malléable. Intégrez les cacahuètes hachées et les pépites de chocolat, en veillant à bien mélanger pour distribuer uniformément les saveurs. Versez la pâte dans un moule préalablement beurré et enfournez pour environ 20 minutes. Un test avec la lame d’un couteau vous aidera à vérifier si votre blondie est parfaitement cuit.

Voici une liste courte mais essentielle de conseils pour parfaire votre blondie :

Utilisez du beurre de qualité et laissez-le fondre complètement avant de l’utiliser.

Ne surcuisez pas le blondie; il doit rester moelleux au centre.

Ajoutez une touche de fleur de sel sur le dessus avant la cuisson pour rehausser les saveurs.

En respectant ces conseils simples, vous obtiendrez un blondie au beurre de cacahuètes et chocolat qui ravira tous vos convives. Bonne dégustation!