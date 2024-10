Découvrez la brouillade de tofu à la harissa version Yotam Ottolenghi : un délice simple et rapide

Imaginez un plat à la fois simple et explosif en saveurs, parfait pour un repas rapide ou un brunch dominical.

Un plat végan plein de saveurs #

La brouillade de tofu à la harissa, inspirée par le célèbre chef Yotam Ottolenghi, est exactement ce qu’il vous faut. L’alliance du tofu soyeux avec la harissa apporte une richesse inattendue, idéale pour séduire les palais en quête de nouveauté.

Le tofu, souvent critiqué pour son manque de goût, se transforme ici en une préparation étonnante grâce à la harissa. Cette dernière, avec ses notes épicées, parfume délicatement le plat tout en lui conférant une couleur appétissante et une texture irrésistible.

Les ingrédients nécessaires #

La recette ne nécessite que quelques ingrédients simples mais choisis avec soin. Vous aurez besoin de 700 g de tofu soyeux bien égoutté, de 2 oignons, 22 g de harissa, un peu d’huile d’olive et de sel. Pour servir, rien de tel que des tranches de pain au levain légèrement grillées pour compléter cette préparation.

Le choix du tofu soyeux est crucial car il apporte la texture crémeuse nécessaire à la réussite de ce plat. Quant à la harissa, elle peut être ajustée selon votre goût pour le piquant. N’oubliez pas le pain au levain qui, avec sa croûte croustillante et sa mie tendre, fait un excellent support pour la brouillade.

Préparation en quelques étapes #

Commencez par émincer finement les oignons puis faites-les revenir dans une poêle avec de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés et fondants. Intégrez ensuite la harissa et laissez cuire encore une minute pour bien mélanger les saveurs.

Ajoutez le tofu égoutté et écrasez-le grossièrement dans la poêle pour obtenir une texture rappelant celle des œufs brouillés. Après quelques minutes de cuisson, votre brouillade est prête à être dégustée sur des tranches de pain grillé. Simple, rapide et délicieux!

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Une fois que vous aurez goûté à cette brouillade de tofu à la harissa, vous serez surpris par sa simplicité et son explosion de saveurs. C’est une manière originale et savoureuse de revisiter le tofu, souvent sous-estimé. Servez-le chaud, accompagné d’une salade fraîche pour un repas équilibré et plein de fraîcheur. Bon appétit!

