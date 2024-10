Découvrez comment élever vos dîners avec cette tatin butternut, oignon et feta: une recette simple et savoureuse

Imaginons un plat qui mêle la douceur de la butternut, l'arôme pénétrant des oignons rouges et la fraîcheur de la feta, le tout enrobé dans une pâte feuilletée dorée et croustillante.

Introduction à la recette #

Voici une recette qui transforme des ingrédients simples en un festin exquis, idéal pour réchauffer les soirées d’automne ou d’hiver.

Parfaite pour un repas en famille ou entre amis, cette tarte tatin salée promet de satisfaire les palais les plus exigeants. Suivez ces étapes simples pour réussir à coup sûr ce plat réconfortant.

Les essentiels de la recette #

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir tous les ingrédients nécessaires. Vous aurez besoin d’une pâte feuilletée, d’une petite courge butternut, de deux oignons rouges, de 150 g de feta, ainsi que de miel, de vinaigre balsamique, de beurre ou d’huile d’olive, de thym, et de sel et poivre pour assaisonner.

La préparation ne prend que 40 minutes, et la cuisson environ 30 minutes, ce qui en fait un excellent choix pour un repas impressionnant sans passer des heures en cuisine. La simplicité des étapes et la facilité de la recette la rendent accessible même pour les cuisiniers novices.

Le processus de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Épluchez la courge butternut, retirez les graines et découpez-la en tranches fines. Émincez également les oignons rouges. Dans une grande poêle, faites chauffer le beurre ou l’huile d’olive, puis ajoutez les tranches de butternut. Laissez-les dorer des deux côtés avant de rajouter les oignons au centre de la poêle.

Une fois les oignons tendres, incorporez le miel pour les caraméliser légèrement, puis déglacez avec le vinaigre balsamique pour équilibrer les saveurs. Assaisonnez de thym, de sel et de poivre. Disposez ce mélange dans un moule à tarte et couvrez avec la pâte feuilletée, en repliant bien les bords. Enfournez et laissez cuire jusqu’à ce que la pâte soit parfaitement dorée.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 40 minutes

Temps de cuisson: 30 minutes

Degré de difficulté: facile

Une fois sortie du four, laissez la tarte reposer quelques minutes avant de l’émietter avec de la feta fraîche sur le dessus. Servez chaud pour un dîner qui réchauffera le cœur de vos convives. Cette tatin butternut, oignon et feta ne manquera pas de devenir un nouveau favori à votre table!

Si votre poêle est trop petite pour contenir tous les légumes à la fois, n’hésitez pas à les cuire par étapes. Caramélisez les légumes ensemble à la fin pour harmoniser les saveurs et obtenir une couleur dorée appétissante. Un plat simple, élégant et incroyablement savoureux qui prouve que les meilleures recettes ne nécessitent pas d’ingrédients compliqués ou de techniques élaborées.