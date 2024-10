Découvrez comment préparer un délicieux pain au lait maison avec du mascarpone pour un goûter ultra-moelleux

Le pain au lait, avec sa texture douce et son goût légèrement sucré, évoque souvent de tendres souvenirs d'enfance.

Introduction au pain au lait revisité #

Mais imaginez le rendre encore plus savoureux et moelleux grâce à l’ajout de mascarpone. Cet ingrédient secret transforme un simple goûter en une expérience culinaire exquise, parfaite pour ravir les palais les plus exigeants.

Non seulement cette recette est un plaisir pour les papilles, mais elle est également simple à réaliser. Que ce soit pour une pause sucrée l’après-midi ou pour commencer la journée avec douceur, ce pain au lait au mascarpone est un choix gagnant.

Les étapes clés de la préparation #

La réussite de ce pain au lait réside dans la qualité de sa préparation. Commencez par diluer la levure dans du lait tiède, une étape cruciale pour activer le processus de fermentation. Ensuite, le mélange de farine, sucre, et sel reçoit l’œuf et le mascarpone, créant ainsi une base riche et onctueuse pour votre pâte.

À lire Quand le goûter prend des airs de fête : découvrez comment réaliser un chausson aux pommes maison croustillant et irrésistible

Après un pétrissage énergique, la pâte doit reposer sous un linge humide, lui permettant de doubler de volume. Cette première levée est suivie d’une phase de façonnage où la pâte est divisée et formée en petits pains, prêts à être cuits à la perfection.

Conservation et dégustation optimales #

Une fois cuits, ces délices dorés peuvent être savourés immédiatement ou conservés pour prolonger le plaisir. Dans une boîte hermétique, ils resteront moelleux pendant plusieurs jours. Pour ceux qui prévoient à l’avance, la congélation est une excellente option. Emballés correctement, vos pains au lait maison garderont toute leur fraîcheur.

Lors de la dégustation, un passage rapide au four ravive leur texture idéale. Accompagnez-les de confiture ou de beurre pour un goûter encore plus gourmand. Les possibilités sont infinies, et chaque bouchée promet un retour en enfance.

270 g de farine

125 g de mascarpone

30 g de sucre

50 ml de lait tiède

1/2 sachet de levure boulangère

1 œuf

1 pincée de sel

1 jaune d’œuf + 1 cuillère à soupe de lait pour la dorure

Cette recette de pain au lait au mascarpone est bien plus qu’une simple gourmandise ; c’est une invitation à redécouvrir le plaisir des goûters faits maison. Avec des ingrédients simples et un peu de temps, vous pouvez créer quelque chose de vraiment spécial qui plaira à toute la famille. Essayez cette recette et transformez vos après-midis en moments de pur bonheur culinaire.

À lire Attention à ce dessert sain que vous adorez : trois raisons de ne pas le consommer en fin de repas