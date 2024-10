Découvrez comment préparer un savoureux pain de viande végétarien aux lentilles, une recette simple et gourmande

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C, une température idéale pour cuire ce plat à la perfection.

Émincez finement l’oignon, les champignons et le poivron rouge, puis râpez les carottes. Faites revenir le tout dans une poêle avec de l’huile d’olive jusqu’à ce que les légumes soient tendres et savoureux.

Les astuces pour une texture parfaite #

Dans un grand bol, combinez les lentilles vertes déjà cuites avec les légumes sautés. Ajoutez l’ail écrasé, la chapelure, les œufs crus, le cumin, le paprika, le persil fraîchement haché, ainsi que du sel et du poivre pour relever le tout.

Bien mélanger les ingrédients assure non seulement une distribution uniforme des saveurs, mais aussi une texture homogène qui se tiendra parfaitement à la cuisson. Versez la moitié de la préparation dans un moule à cake préalablement huilé, placez les œufs durs au centre puis recouvrez avec le reste du mélange.

La touche finale #

Enfournez le moule et laissez cuire pendant 45 minutes. Le temps passé au four est crucial pour que votre pain de viande végétarien ait une belle couleur dorée et une texture ferme qui se découpe aisément.

Une fois cuit, laissez le pain de viande tiédir avant de le démouler. Coupez-le en tranches épaisses pour révéler le cœur d’œufs durs, ajoutant une surprise à chaque bouchée.

Voici les informations pratiques pour réussir votre pain de viande végétarien :

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

Pour servir, optez pour une sauce légère au yaourt et aux herbes, apportant une note de fraîcheur, ou accompagnez votre pain de lentilles d’une salade croquante pour un repas complet et équilibré. Cette recette est non seulement délicieuse mais aussi saine, faisant la part belle aux légumes et aux protéines végétales. Bon appétit !