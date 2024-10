Découvrez comment réaliser des crackers aux lentilles et épices, une recette simple et délicieuse pour épater vos invités

Un choix santé et savoureux #

Les lentilles, riches en protéines et fibres, sont le cœur de cette recette de crackers. Non seulement nutritifs, ces petits en-cas croustillants sont parfaits pour vos apéritifs ou comme collation saine au cours de la journée.

Les lentilles vertes, utilisées ici cuites, apportent une texture idéale et un goût légèrement terreux qui se marie parfaitement avec la farine de pois chiche, haute en protéines et sans gluten. Un duo gagnant pour votre santé et votre palais!

Les épices, secret d’un goût inoubliable #

Le curcuma, le cumin et le piment d’Espelette ne sont pas de simples condiments dans cette recette; ils en sont les vedettes. Le curcuma offre une couleur dorée et des bienfaits anti-inflammatoires, tandis que le cumin ajoute une profondeur incomparable. Le piment d’Espelette, quant à lui, donne juste ce qu’il faut de piquant pour relever le goût des crackers sans l’emporter sur les autres saveurs.

En plus de leur contribution gustative, ces épices transforment chaque bouchée en une expérience riche en saveurs et en arômes. Elles vous transportent, le temps d’un snack, dans un voyage culinaire épicé et coloré.

Préparation pas à pas #

La préparation de ces crackers est un jeu d’enfant. Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Utilisez un blender pour transformer les lentilles cuites en une pâte lisse. Ce sera la base de vos crackers. Ensuite, dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients secs : farine, graines, épices, sel et poivre.

Incorporez la pâte de lentilles et l’huile d’olive au mélange sec. Ajoutez progressivement l’eau pour obtenir une pâte homogène et souple. Étalez cette pâte entre deux feuilles de papier cuisson jusqu’à 2 mm d’épaisseur, découpez-la en formes désirées, puis enfournez. En 25 minutes, vos crackers seront prêts à être dégustés!

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

Ces crackers maison ne sont pas seulement délicieux et sains, ils sont également personnalisables. Avant de les enfourner, pourquoi ne pas les saupoudrer de graines de sésame ou de flocons de sel pour encore plus de croustillant? Une fois cuits, laissez-les refroidir et conservez-les dans une boîte hermétique. Ils resteront frais et savoureux pendant plusieurs jours, prêts à être dégustés à tout moment.

À vos fourneaux, et préparez-vous à surprendre et régaler vos invités avec ces crackers maison qui feront sensation à chaque bouchée!