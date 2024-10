Voici comment réaliser des feuilletés butternut, chèvre et miel qui raviront vos invités à coup sûr

À la recherche d'une entrée simple et délicieuse pour impressionner vos convives lors d'une soirée?

Introduction à la recette #

Les feuilletés à la butternut, au fromage de chèvre et au miel constituent une option parfaite. Non seulement ils sont faciles à préparer, mais leur goût est absolument divin.

Ces petits délices croustillants combinent la douceur de la courge butternut avec la saveur intense du chèvre et une touche sucrée de miel, le tout enveloppé dans une pâte feuilletée dorée à souhait.

Les essentiels de la recette #

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de simples ingrédients. Commencez avec deux rouleaux de pâte feuilletée prête à l’emploi pour faciliter la préparation. La courge butternut, avec ses 300 g, sera la star du plat, apportant une texture fondante et légèrement sucrée.

Le fromage de chèvre, environ 100 g, ajoutera cette touche crémeuse et savoureuse, contrastant merveilleusement avec le miel. N’oubliez pas l’huile d’olive, l’ail, le sel, le poivre, un jaune d’œuf pour la dorure et un peu de thym pour parfumer le tout.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Épluchez et découpez la courge en petits cubes, puis faites-les revenir avec de l’ail haché dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Une fois cuits, écrasez légèrement ces cubes à la fourchette, et assaisonnez à votre convenance.

Découpez ensuite la pâte feuilletée en 24 carrés égaux, disposez sur douze d’entre eux un mélange de purée de courge, de tranches de chèvre, un filet de miel et saupoudrez de thym. Recouvrez avec les autres carrés de pâte, en prenant soin de bien sceller les bords. Badigeonnez de jaune d’œuf pour la dorure et enfournez pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que vos feuilletés prennent une belle couleur dorée.

Nombre de personnes : 4

Quantité : 12 feuilletés

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 15 à 20 minutes

Degré de difficulté : Facile

Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à remplacer le fromage de chèvre par de la feta ou du gorgonzola pour un goût différent. Ces substitutions peuvent apporter une nouvelle dimension à ce plat déjà riche en saveurs.

Que ce soit pour un apéritif festif ou une petite entrée lors d’un dîner, ces feuilletés feront sensation. Leur préparation ne demande pas de compétences particulières en cuisine et le résultat est toujours à la hauteur des attentes. Bonne dégustation !