Sambal aux œufs façon chakchouka, une fusion épicée à essayer ce weekend

Introduction à une fusion culinaire audacieuse #

Cette recette est une merveilleuse fusion entre les traditions culinaires asiatiques et nord-africaines, qui promet de transporter vos papilles dans un voyage inoubliable à travers les saveurs et les arômes.

Idéale pour un brunch ou un repas informel, cette recette combine la texture crémeuse des œufs avec le piquant du sambal, le tout enveloppé dans une sauce tomate épicée et aromatique.

Les ingrédients clés pour réussir votre plat #

Le succès de ce plat réside dans la qualité et la fraîcheur des ingrédients. Vous aurez besoin de graines de fenouil, de clous de girofle, de cardamome, de cannelle, de curry en poudre, et d’huile d’olive. N’oublions pas les graines de moutarde noire, les feuilles de curry, l’oignon rouge, le gingembre, l’ail et la coriandre pour ajouter de la profondeur à la sauce.

Pour la base de la sauce, des tomates fraîches et des tomates concassées en boîte sont essentielles, ainsi que du sambal oelek pour la chaleur, du concentré de tamarin pour une touche d’acidité, et un peu de sucre pour équilibrer les saveurs.

étapes de préparation du sambal aux œufs #

Commencez par griller légèrement les épices sèches comme le fenouil, les clous de girofle et la cardamome, puis moudre le tout. Faites revenir les graines de moutarde et les feuilles de curry dans de l’huile, puis ajoutez l’oignon, le gingembre et l’ail. Intégrez les épices moulues, les tomates, le sambal oelek, le tamarin, l’eau et le sucre, et laissez mijoter jusqu’à épaississement.

Ensuite, cassez délicatement les œufs dans la sauce et laissez cuire jusqu’à ce que les blancs soient pris mais les jaunes encore coulants. Pour finir, arrosez d’huile aromatisée aux feuilles de curry et parsemez de coriandre fraîche. Servez chaud et savourez chaque bouchée épicée et réconfortante de ce plat unique.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Degré de difficulté : Confirmé

Cette recette de sambal aux œufs façon chakchouka est non seulement un régal pour les papilles, mais aussi un plaisir pour les yeux, grâce à ses couleurs vives et son aspect appétissant. Elle est parfaite pour impressionner vos invités lors d’un brunch ou pour profiter d’un repas familial décontracté. Alors, n’attendez plus pour essayer cette recette qui promet d’éveiller vos sens et de vous offrir un moment culinaire mémorable.

