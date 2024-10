La mitraillette, un plat typique belge au compteur calorique impressionnant

Un plat synonyme de générosité calorique #

Parmi ces plats, la « mitraillette » figure en tête de liste comme l’une des spécialités les plus caloriques d’Europe. Une demi-baguette garnie généreusement de viande frite, de frites et de sauce, ce mets peut atteindre jusqu’à 2 000 calories par portion.

Avec une telle composition, il n’est pas surprenant que ce plat soit considéré comme un des champions du monde en termes de calories. Le pain, souvent de type baguette blanche, contribue déjà significativement au total calorique, avant même de considérer les frites et la viande, tous deux cuits dans l’huile, sans oublier la sauce généralement servie en abondance.

La mitraillette dans le panthéon des plats gras #

Reconnue bien au-delà des frontières de la Belgique, la mitraillette a été classée parmi les repas les plus gras du monde. En 2016, elle occupait la septième position d’une liste incluant des mets tels que la poutine canadienne et la pizza calzone. Cette reconnaissance souligne non seulement sa richesse en graisses mais aussi son caractère indulgent et réconfortant.

En Europe, elle se distingue également parmi les spécialités les plus riches, rivalisant avec des plats comme la fondue savoyarde ou les churros. Ces comparaisons mettent en lumière le caractère exceptionnellement riche de la mitraillette dans le paysage gastronomique européen, faisant d’elle un plat à savourer avec modération.

Un délice à consommer avec parcimonie #

Malgré son apport calorique élevé, la mitraillette reste un incontournable de la cuisine belge, appréciée pour son goût et sa capacité à satisfaire les appétits les plus robustes. C’est une expérience culinaire unique, qui encapsule la générosité et l’authenticité de la Belgique dans un sandwich copieux.

Toutefois, en raison de son profil nutritionnel, il est conseillé de la consommer occasionnellement. Un tel plat peut facilement excéder les besoins caloriques journaliers d’un adulte, il est donc sage de l’intégrer dans une alimentation équilibrée avec une certaine retenue pour profiter de son goût unique sans compromettre sa santé.

Voici quelques variantes populaires de la mitraillette que vous pourriez rencontrer:

Mitraillette avec andalouse, une sauce belge épicée.

Version avec des viandes alternatives comme le poulet ou le kebab.

Variantes avec différents types de fromage fondant.

Explorer la richesse de la cuisine belge à travers des plats comme la mitraillette permet de comprendre pourquoi cette tradition culinaire est à la fois célébrée et crainte pour ses calories. C’est un aspect charmant de la Belgique, qui montre comment un plat peut être à la fois un régal pour les papilles et un défi pour le métabolisme.