Hachis parmentier au canard façon Cyril Lignac : secrets d’une purée extrêmement onctueuse

Une recette automnale réinventée par Cyril Lignac #

Cyril Lignac, chef renommé, revisite le traditionnel hachis parmentier en y apportant une touche de raffinement et de richesse grâce à l’utilisation du canard. Cette version gourmande promet de réchauffer les cœurs et les palais.

Le chef utilise des cuisses de canard confit et des champignons de saison pour composer la base de sa recette, créant ainsi une harmonie de saveurs intensément terrestres. Il n’oublie pas de mentionner que cette recette peut également se préparer avec du bœuf, offrant ainsi une alternative pour varier les plaisirs.

Le secret d’une purée onctueuse #

Pour que la purée de pommes de terre atteigne un niveau de moelleux exceptionnel, Cyril Lignac partage une astuce bien spécifique : l’utilisation de la variété de pommes de terre bintje. Reconnue pour sa capacité à absorber moins d’eau et sa fermeté, cette variété est parfaite pour une purée riche et crémeuse.

Le chef suggère de cuire les pommes de terre, puis de les écraser et de les mélanger avec du beurre demi-sel et du lait entier. La texture finale est si douce et veloutée qu’elle se marie parfaitement avec la garniture de viande et crée un ensemble harmonieux en bouche.

La touche finale : la crème de parmesan #

Non content de s’arrêter à une purée parfaite, Cyril Lignac enrichit son plat d’une crème de parmesan onctueuse. Cette dernière est préparée par une réduction de crème liquide à laquelle on incorpore du parmesan râpé, offrant ainsi une couche supplémentaire de goût et de texture au hachis parmentier.

Une fois la crème prête, elle est versée sur le mélange de viande et de légumes avant d’être recouverte par la purée de pommes de terre. Le plat est ensuite gratiné sous le gril du four, créant une surface dorée et croustillante qui invite à la dégustation immédiate.

Voici les étapes clés pour préparer le hachis parmentier au canard de Cyril Lignac :

Préparer la base avec des cuisses de canard confit et des champignons.

Cuire et écraser des pommes de terre bintje pour la purée.

Faire réduire de la crème liquide et y mélanger du parmesan râpé pour la crème.

Assembler le plat en couches et gratiner au four.

L’automne est la saison parfaite pour se réconforter avec des plats riches et onctueux. Le hachis parmentier au canard proposé par Cyril Lignac est une excellente manière de célébrer les saveurs de la saison tout en apportant une touche d’élégance à votre table. N’hésitez pas à essayer cette recette pour impressionner vos invités lors de votre prochain dîner.