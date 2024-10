Savoureuses frites de courge butternut au parmesan, un régal pour vos papilles et parfait pour vos dîners!

Un délice croustillant et sain #

Ce plat, ce sont les frites de courge butternut au parmesan, une alternative saine et savoureuse aux frites traditionnelles. Parfaites pour accompagner une viande grillée ou simplement servies avec une salade fraîche, elles promettent une explosion de saveurs en bouche.

Ces frites dorées au four ne nécessitent que peu d’ingrédients et offrent un résultat spectaculaire qui ravira vos convives. Lorsqu’elles sont bien préparées, elles développent un extérieur croustillant avec un intérieur tendre et fondant, presque comparable à celui d’une pomme de terre bien cuite.

Les ingrédients clés pour réussir #

Pour réaliser ce plat, vous aurez besoin d’une courge butternut de taille moyenne, d’huile d’olive, de parmesan, ainsi que de quelques épices pour relever le goût. L’origan séché, le paprika et un peu de fleur de sel sont suffisants pour transformer ces simples frites en un mets exceptionnel. Le choix du parmesan est crucial : optez pour un fromage de qualité qui fondra parfaitement tout en apportant cette touche aromatique distinctive.

Il est également possible d’ajouter une touche personnelle en incorporant d’autres épices ou herbes selon vos préférences. Certains aiment ajouter une pincée de piment pour un peu de chaleur, ou même un soupçon d’ail en poudre pour une profondeur de goût accrue.

étapes de préparation simplifiées #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, lavez votre courge butternut et coupez-la en tranches d’environ 1 cm d’épaisseur, puis en larges frites. Ce découpage assure que chaque frite cuira de manière uniforme et deviendra parfaitement croustillante.

Dans un saladier, mélangez les frites de courge avec l’huile d’olive, le paprika, l’origan et la fleur de sel. Assurez-vous que chaque morceau soit bien enrobé du mélange d’huile et d’épices. Disposez ensuite les frites sur une plaque chemisée de papier cuisson et saupoudrez généreusement de parmesan. Enfournez et laissez cuire 25 à 35 minutes, en vérifiant la cuisson de temps à autre jusqu’à ce que les frites soient tendres et dorées.

Voici quelques conseils utiles pour servir et savourer vos frites de courge butternut au parmesan :

Servez immédiatement après la cuisson pour profiter de leur croustillant maximal.

Accompagnez les frites d’une sauce légère, comme une mayonnaise au citron ou un aïoli pour ajouter une touche de fraîcheur.

Considérez ce plat comme un accompagnement idéal pour des protéines grillées ou rôties, ou comme une alternative saine aux pommes de terre frites lors de vos barbecues.

Les frites de courge butternut au parmesan ne sont pas seulement délicieuses; elles sont aussi un moyen raffiné de présenter un légume souvent sous-estimé. Laissez-vous tenter par cette recette facile et transformez un simple dîner en une expérience gastronomique mémorable. Bon appétit!