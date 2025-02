Découvrez comment réchauffer votre automne avec une délicieuse courge spaghetti farcie à la bolognaise

Quand les feuilles commencent à tomber et que le vent se fait plus frais, rien ne vaut un plat chaud et réconfortant pour rassembler la famille.

La courge spaghetti : une star de l’automne #

La courge spaghetti, avec sa texture unique et son goût délicat, offre une base parfaite pour de nombreuses recettes automnales.

Originaire d’Amérique du Sud, cette courge se distingue par sa chair qui, une fois cuite, se démêle en filaments semblables à des spaghettis. Non seulement elle est délicieuse, mais elle est également riche en vitamines et minéraux, en faisant un choix sain pour vos repas d’automne.

Farcir une courge spaghetti : un plat convivial et gourmand #

Farcir une courge spaghetti avec une préparation à la bolognaise transforme ce légume humble en un plat principal exquis. La combinaison de la viande hachée juteuse, de la tomate riche et des herbes aromatiques crée une farce irrésistible qui complète parfaitement la douceur de la courge.

À lire Découvrez comment réaliser de délicieux sablés fourrés à la clémentine, une recette facile pour régaler vos proches

Le processus de cuisson est simple mais le résultat est spectaculaire. Après avoir rôti la courge, sa chair est mélangée à la sauce bolognaise avant d’être repositionnée dans la coque de la courge pour un final gratiné au four. C’est un plat qui ne manquera pas d’impressionner vos invités.

Les étapes clés pour une courge spaghetti farcie parfaite #

La préparation de ce plat commence par la cuisson de la courge au four, ce qui requiert environ une heure. Une fois rôtie et tendre, la chair est grattée pour former les « spaghettis » végétaux qui seront ensuite mélangés à la sauce bolognaise maison.

Ensuite, la farce est soigneusement replacée dans les demi-courges et couronnée de tranches de mozzarella. Une dernière passe sous le gril permet au fromage de fondre et de dorer, ajoutant une couche de texture et de saveur qui rend ce plat irrésistible.

Voici une liste des ingrédients nécessaires pour préparer ce plat pour quatre personnes :

À lire Les secrets de Cyril Lignac pour des sablés de Noël parfaits: votre guide pour des biscuits festifs et irrésistibles

1 courge spaghetti

350 g de viande hachée

300 g de purée de tomates

1 mozzarella

1 oignon

2 gousses d’ail

Persil et paprika fumé

Sel et poivre

Huile d’olive

La courge spaghetti farcie à la bolognaise est un plat qui incarne l’essence de l’automne et promet de réchauffer les cœurs durant les soirées plus fraîches. C’est une recette à la fois simple et sophistiquée, qui plaira à tous, des plus petits aux plus grands. Alors, n’hésitez pas à l’ajouter à votre répertoire culinaire de saison pour des moments de partage et de gourmandise garantis.