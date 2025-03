Comment sublimer votre carré ? 5 coiffures faciles et tendance pour un look toujours renouvelé

Le carré est sans doute l'une des coupes les plus populaires et intemporelles.

Le carré, une coupe classique pleine de surprises #

Chic et élégante, elle s’adapte à toutes les formes de visage et se décline en plusieurs styles, du carré long au très court. Des célébrités comme Angèle ont même opté pour des versions audacieuses et féminines du mini carré.

Avec des variantes comme le Barbie bob, le Frayed bob aux pointes texturisées, ou le Designer bob aux lignes épurées, le carré continue de se réinventer pour mettre en valeur la structure du visage et offrir de la fraîcheur à chaque saison.

Des coiffures tendance pour dynamiser votre carré #

Vous pensez que les options sont limitées avec un carré ? Détrompez-vous ! Une demi-queue-de-cheval ou un chignon partiel permet non seulement de varier les plaisirs mais aussi de donner un coup de pep à votre look. En séparant simplement les cheveux en deux et en travaillant la partie supérieure, vous obtenez une coiffure à la fois pratique et charmante.

À lire Découvrez la coupe de cheveux qui transforme les cheveux gris en atout jeunesse : secrets d’experts inclus

Autre idée tendance, les racines plaquées. Ce style donne un effet mouillé très moderne. Il suffit de tracer une raie et d’utiliser un gel pour peigner les cheveux en arrière. Utilisez une crème de séchage pour maintenir les cheveux lisses et brillants tout au long de la journée.

Changez de style avec une raie sur le côté #

La raie sur le côté fait un retour en force. Elle offre un style net et soigné, idéal pour celles qui recherchent une coiffure simple mais stylée. Que vous optiez pour une raie profonde ou un style lissé vers l’arrière, ce petit changement peut totalement transformer votre apparence.

Pour celles qui préfèrent un look plus volumineux, essayez le carré ultra volume. Laissez de côté votre fer à lisser et optez pour un sèche-cheveux et une brosse ronde. Ce style apporte du corps et du mouvement à vos cheveux, parfait pour un look glamour.

Demi-queue-de-cheval ou chignon partiel

Racines plaquées avec effet mouillé

Raie sur le côté pour un look net

Le carré ultra volume avec brushing glamour

Ondulations naturelles pour un effet coiffé/décoiffé

Enfin, pour un look décontracté à la française, pourquoi ne pas opter pour des ondulations naturelles ? Ce style ajoute une touche de douceur et de dimension à votre carré, parfait pour celles qui cherchent à combiner simplicité et élégance. Utilisez un lisseur pour créer des vagues ou de la mousse pour définir des ondulations existantes, offrant ainsi volume et texture.

À lire Découvrez le lisseur révolutionnaire primé aux Victoires de la Beauté 2024-2025 : fini les cheveux qui gonflent !

Quel que soit votre choix, ces techniques vous permettront de renouveler votre style avec facilité et de profiter d’un carré toujours chic et moderne. N’ayez pas peur d’expérimenter avec ces idées pour trouver le look qui vous convient le mieux !