Découvrez comment Myriam K a transformé sa passion pour les cheveux en une entreprise florissante

Un parcours marqué par la passion et l’innovation #

Sa passion pour la coiffure, héritée de sa mère, lui a permis de développer un sens aigu de l’innovation et du style.

Son premier salon ouvert à Argenteuil est rapidement devenu un lieu de référence grâce à son approche novatrice. Le voyage de Myriam au Brésil en 2008 a été un tournant décisif, lui permettant de découvrir et d’introduire le Lissage Brésilien en France, une première à l’époque.

La naissance d’une marque de renom #

En 2010, Myriam K Paris voit le jour, symbolisant la concrétisation d’un rêve et d’une vision. Cette marque se distingue par une combinaison unique d’ingrédients naturels et de technologies avancées, offrant des produits capillaires de haute qualité. Myriam a su s’entourer des meilleurs laboratoires français pour développer des formules qui transforment et subliment les cheveux.

Les produits Myriam K Paris, reconnus pour leur efficacité, répondent aux besoins variés des cheveux, qu’ils soient bouclés, colorés ou abîmés. La marque est désormais synonyme d’excellence et de bien-être capillaire, faisant d’elle une référence dans le secteur.

Des produits adaptés à chaque type de cheveu #

La singularité de Myriam K Paris réside dans son engagement à offrir des soins respectueux et efficaces. Chaque produit est pensé pour s’adapter spécifiquement à différents types de cheveux, assurant des résultats professionnels à domicile.

La gamme de produits va des shampoings revitalisants aux sérums ultra-concentrés, chacun enrichi en actifs naturels comme la kératine ou l’huile d’argan, pour nourrir et réparer la fibre capillaire tout en respectant son intégrité.

Formules enrichies en actifs naturels pour nourrir et réparer les cheveux.

Gamme complète répondant à tous les besoins : hydratation, discipline, fortification et brillance.

Soins professionnels maintenant accessibles à tous, permettant une routine capillaire de qualité salon à la maison.

Myriam K continue d’inspirer et de partager sa passion pour les soins capillaires, prouvant qu’avec détermination et créativité, il est possible de transformer une passion en une entreprise prospère. Son histoire est un vibrant témoignage de la puissance de l’innovation et de la passion.

