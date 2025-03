Découvrez les ondulations « fantômes » : la coiffure tendance pour rajeunir après 50 ans ce printemps-été

La montée en puissance des ondulations « fantômes » #

Ces boucles légères sont parfaites pour adoucir les traits et apporter du volume aux cheveux fins, contribuant ainsi à une apparence plus jeune et dynamique.

Cette technique, qui émerge comme un incontournable de la saison, se distingue par son approche naturelle. Les coiffures de l’année privilégient les lignes douces et les textures légères, créant un look à la fois décontracté et raffiné.

Comment les ondulations « fantômes » transforment-elles votre style ? #

Les ondulations « fantômes », ou ghost waves, sont le fruit de la créativité de Tom Smith, un coiffeur de renom. Ces boucles à peine perceptibles dessinent des courbes en forme de ‘S’ doux, qui captent la lumière et donnent un effet de volume naturel et aérien.

Idéales pour toutes les occasions, ces ondulations apportent une touche de sophistication sans effort, que ce soit pour un événement formel ou un look quotidien. L’effet rajeunissant est particulièrement apprécié des femmes de plus de 50 ans, cherchant à revitaliser leur style sans recourir à des changements drastiques.

Les étapes pour réaliser ces ondulations chez vous #

La création des ghost waves ne nécessite pas forcément un passage au salon. Avec quelques outils simples comme un fer à onduler sirène et un produit texturisant, vous pouvez obtenir ce style chez vous. L’astuce est de laisser sécher les cheveux à l’air libre pour conserver leur texture naturelle, tout en utilisant un produit de soutien pour définir les ondes.

Une fois les ondulations formées, il est crucial de les laisser refroidir avant de les brosser légèrement avec un peigne à dents larges. Ce processus aide à fixer le style tout en maintenant un aspect naturel et fluide.

Utilisez un fer à onduler avec un diamètre adapté à la finesse de vos cheveux.

Appliquez une protection thermique avant de commencer à boucler.

Terminez avec un spray texturisant pour ajouter du corps et de la tenue aux ondulations.

Adopter les ondulations « fantômes » signifie choisir un style qui marie élégance et simplicité, tout en valorisant les traits naturels. Cette coiffure est une belle façon de célébrer la beauté à tout âge, en ajoutant juste ce qu’il faut de modernité sans paraître surfaite. En suivant ces conseils, les femmes de plus de 50 ans peuvent facilement intégrer cette tendance dans leur routine beauté pour un look frais et contemporain.

