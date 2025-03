Les 17 franges à adopter ce printemps/été 2025 : transformez votre look et révélez votre style unique

Les franges, une tendance intemporelle #

Adoptées par les plus grands créateurs, elles se présentent sous diverses formes : longues, courtes, sur le côté ou encore déstructurées. Chaque style promet de mettre en valeur différents types de visages et textures de cheveux.

Que ce soit pour masquer un front trop large ou simplement pour donner un coup de pep à votre style, il existe une frange pour chaque désir et besoin. Les podiums de Miu Miu, Bottega Veneta et Chanel en témoignent, faisant des franges l’accessoire capillaire de la saison.

Choisir sa frange selon la forme du visage #

Le choix de la frange doit se faire en harmonie avec la forme de votre visage. Par exemple, les franges épaisses sont parfaites pour les visages allongés, tandis que les franges sur le côté conviennent mieux aux visages en forme de cœur ou triangulaire. Il est crucial de considérer à la fois la nature de vos cheveux et vos traits pour trouver le style qui vous sublimera.

Les célébrités ne s’y trompent pas et optent régulièrement pour des franges qui rehaussent leurs traits. La medusa fringe, avec ses mèches séparées et de tailles différentes, a séduit de nombreuses stars pour son audace et son élégance, et convient à tous types de cheveux.

Les styles de franges phares de la saison #

Cette saison, certaines franges se distinguent particulièrement. La butterfly bang, qui combine la légèreté de la frange rideau avec l’originalité de la frange bottleneck, offre un équilibre parfait entre sophistication et aspect ludique. La waft fringe, quant à elle, rappelle les années 70 avec un volume rebondi et des mèches dégradées, idéale pour un look bohème.

La shadow bang, longue et horizontale, convient à presque tous les types de visages et apporte une touche de mystère et de finesse. Les franges, en plus d’être un choix esthétique, reflètent également la personnalité et le style de chacun.

Voici quelques-unes des franges les plus en vogue :

La medusa fringe : audacieuse et élégante

La butterfly bang : parfaite pour un look bohème

La frange rideau : idéale pour tous types de visages

La curly bang : sublime sur les cheveux bouclés

La frange épaisse : pour un look dense et structuré

Adopter une nouvelle frange est une manière simple mais efficace de transformer votre apparence. Qu’elle soit discrète ou audacieuse, chaque frange a le pouvoir de révéler une facette de votre personnalité tout en restant en vogue. Alors, prêt à franchir le pas et à explorer ces nouvelles tendances capillaires ?