Vous rêvez de changer de look ce printemps ? Découvrez pourquoi le « Chesnut Teddy Bronde » est votre allié incontournable

Le renouveau capillaire avec le « Chesnut Teddy Bronde » #

Cette tendance, qui s’éloigne des classiques comme le blond platine, propose une harmonie parfaite entre les teintes châtain et blond, offrant ainsi une luminosité exceptionnelle au visage. Elle a déjà séduit des figures emblématiques de la mode, telles que Hailey Bieber.

Imaginée par Chris McMillan, le coiffeur star derrière la célèbre coupe de Jennifer Aniston, cette coloration apporte un éclat naturel tout en subtilité. Les reflets châtains mélangés à des nuances plus claires confèrent à cette teinte une dimension riche et profonde idéale pour illuminer et rafraîchir votre style ce printemps.

Qui peut adopter cette coloration tendance ? #

Le « Chesnut Teddy Bronde » est une couleur versatile qui s’adapte à diverses carnations. Que vous ayez un teint olive ou plus foncé, cette teinte apporte une chaleur et une luminosité qui mettent en valeur chaque type de peau. Sa capacité à flatter l’ensemble des carnations en fait une option parfaite pour celles qui désirent un changement notable mais naturel.

À lire Découvrez la crème qui a révolutionné la routine beauté des seniors : un secret bien gardé révélé aux Victoires de la Beauté 2024/2025

Cette teinte n’est pas seulement belle à voir, elle est également pratique. Facile à entretenir, elle nécessite des soins réguliers comme l’utilisation d’un après-shampooing nourrissant et d’un masque hebdomadaire pour maintenir ses reflets vibrants et sa brillance naturelle.

Conseils pour maintenir la splendeur du « Chesnut Teddy Bronde » #

Pour conserver l’éclat de cette coloration, il est crucial d’adopter une routine de soins adaptée. Utiliser des produits repigmentants toutes les deux à trois semaines permet de raviver les nuances dorées et châtain, tandis qu’un après-shampooing spécifique aidera à prolonger la brillance et la santé de vos cheveux.

En complément, il est recommandé d’appliquer un masque nourrissant une à deux fois par semaine. Ce geste aide à prévenir la sécheresse et à maintenir une texture soyeuse et lumineuse, essentielle pour que la coloration reste aussi vivante qu’au premier jour.

Pourquoi choisir cette tendance pour le printemps 2025 ? Voici quelques raisons :

À lire Découvrez comment Myriam K a transformé sa passion pour les cheveux en une entreprise florissante

Apporte luminosité et chaleur à votre visage

Convient à toutes les carnations et types de cheveux

Demande un entretien modéré, idéal pour un style sans contraintes

Adopter le « Chesnut Teddy Bronde » pour le printemps 2025, c’est choisir une coloration à la fois tendance et intemporelle, qui ajoutera une touche de sophistication naturelle à votre apparence. Prêtes pour un renouveau capillaire radieux ?