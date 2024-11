Attention bricoleurs : une colle populaire rappelée pour des risques de santé

Alerte sur des colles de bricolage #

Plusieurs types de colles de la marque Cyanolit, connues pour leur forte adhérence, ont été rappelées en raison de risques chimiques sérieux. Ces produits, distribués dans des enseignes réputées telles que MR Bricolage, Bricomarché, Bricorama, mais également dans des grandes surfaces comme Leclerc et Cora, présentent un danger pour les utilisateurs.

Les produits rappelés, identifiés sous les noms « Puissance », « Penloc GTI Bi-composant puissance + » et « Spéciale réparations extrêmes », contiennent du cumène, un composé potentiellement cancérigène. Tous les lots, sans exception, sont concernés par ce rappel, soulignant l’ampleur du risque pour la santé.

Les dangers du cumène expliqués #

Le cumène, ingrédient mis en cause dans ce rappel, est un hydrocarbure que l’on trouve principalement dans le pétrole brut et raffiné. Cette substance est reconnue pour ses propriétés potentiellement cancérigènes, ce qui soulève des préoccupations majeures quant à son utilisation dans des produits accessibles au grand public.

Cette situation oblige les consommateurs à retourner les produits concernés en magasin. La marque encourage vivement les utilisateurs à cesser toute utilisation de ces colles et à les rapporter pour un remboursement complet, afin d’éviter tout risque pour leur santé.

Que faire si vous possédez ces produits ? #

Si vous avez acheté l’une de ces colles, il est crucial de ne plus l’utiliser et de la rapporter au point de vente où vous l’avez acquise. Le processus de remboursement est déjà en place et continuera jusqu’au 28 février. Pour toute question, le service client de Cyanolit reste disponible et peut être contacté pour fournir assistance et informations supplémentaires.

Il est également recommandé de vérifier régulièrement les mises à jour concernant ce rappel et d’autres produits potentiellement dangereux, car la sécurité des consommateurs est primordiale. Restez informé et prenez les mesures nécessaires pour protéger votre santé et celle de vos proches.

Consultez le site officiel de Rappel Conso pour plus d’informations.

Ne pas utiliser les produits même pour de petites réparations.

Conservez le reçu pour faciliter le processus de remboursement.

Cet événement rappelle l’importance de la vigilance concernant les produits chimiques dans les articles de consommation courante. Assurez-vous de suivre les recommandations des autorités et des fabricants pour garantir votre sécurité et celle de votre entourage.

