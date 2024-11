Attention voyageurs : la règle des 100 ml pour les liquides en cabine est de retour – Comment cela affecte-t-il vos préparations culinaires en vol?

Nouvelle réglementation pour les bagages en cabine #

Récemment, une ancienne règle concernant les liquides a été réinstaurée, surprenant de nombreux voyageurs. À partir du 1er septembre, il est interdit de transporter des flacons de plus de 100 ml dans le bagage à main.

Cette mesure, bien que déjà connue des voyageurs réguliers, avait été assouplie grâce à des avancées technologiques dans les scanners aéroportuaires. Toutefois, en raison de certaines lacunes, surtout dans la détection d’explosifs, la Commission européenne a décidé de réimposer cette restriction.

Impact sur les gourmands et amateurs de gastronomie #

Les passionnés de cuisine qui avaient l’habitude de transporter des ingrédients spéciaux pour leur voyage ou leurs vacances gastronomiques sont particulièrement touchés par cette réglementation. Imaginez ne plus pouvoir emporter votre bouteille favorite de vinaigre balsamique ou d’huile d’olive extra vierge pour assaisonner vos repas en voyage, simplement parce qu’elle dépasse 100 ml.

À lire Découvrez comment créer un délicieux ketchup maison avec les conseils de Norbert Tarayre, une recette simple et écologique

Cette règle peut également frustrer ceux qui comptent sur des produits locaux liquides, comme des sauces ou des condiments, pour parfaire leurs plats lorsqu’ils sont loin de chez eux. La restriction oblige désormais ces voyageurs culinaires à repenser leur façon de transporter ces précieuses ressources gastronomiques.

Conseils pour les voyageurs gourmets #

Face à cette limitation des liquides en cabine, il est judicieux de planifier à l’avance. Optez pour des formats de moins de 100 ml pour vos essentiels culinaires ou explorez les options d’achat sur place. D’autre part, renseignez-vous sur la possibilité de vérifier un bagage dans lequel vous pourriez sécuriser vos articles plus volumineux.

Une autre astuce consiste à utiliser des échantillons ou des miniatures de vos produits préférés. De nombreux fabricants proposent maintenant des versions voyage de leurs articles, ce qui peut être une solution pratique pour les voyageurs soucieux de respecter les règles tout en profitant de leurs saveurs préférées.

Planifiez à l’avance en adaptant les quantités de vos liquides gastronomiques.

Utilisez des miniatures ou des échantillons de vos produits préférés.

Considérez l’achat de produits locaux à votre destination.

Explorez la possibilité de vérifier un bagage pour les articles plus grands.

En somme, bien que cette règle puisse sembler contraignante, elle est mise en place pour garantir la sécurité de tous. En tant que voyageurs et amateurs de bonne cuisine, notre capacité à nous adapter et à planifier en conséquence peut nous aider à continuer à profiter de nos expériences culinaires, même en altitude. Bon voyage et bon appétit!

À lire À la découverte de Lize Willems, la cheffe belge de l’année qui réinvente la gastronomie à Tongres