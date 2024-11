Vous pensez tout savoir sur vos finances? Découvrez ces 3 changements cruciaux qui pourraient affecter votre portefeuille en 2025

Modération des augmentations salariales en 2025 #

Selon une récente étude de Mercer, les augmentations de salaires ne devraient pas excéder 3% en moyenne. Cette modération fait suite à des hausses plus notables les années précédentes, stimulées par l’inflation.

Alors que l’inflation est projetée à seulement 1,5% pour 2025, les entreprises risquent de devenir plus sélectives en matière d’augmentation salariale. Les performances individuelles et les postes critiques seront prioritaires, laissant certains employés sans augmentation notable, ce qui soulève des questions sur l’attractivité et la fidélisation des talents.

Une journée de solidarité supplémentaire envisagée #

Le déficit de la Sécurité sociale, estimé à 18 milliards d’euros, pourrait conduire à l’introduction d’une nouvelle journée de travail non rémunérée. Cette proposition de la commission des affaires sociales du Sénat, qui pourrait rapporter 2,5 milliards d’euros par an, suscite un vif débat.

Cette mesure pourrait se matérialiser de diverses manières selon les secteurs, soit par une journée entière soit répartie tout au long de l’année. Initialement, cette idée vient remplacer une proposition précédemment rejetée qui visait à supprimer un jour férié.

L’importance du relevé de carrière pour la retraite #

À partir de 35 ans, chaque assuré reçoit tous les cinq ans un relevé de carrière de la part de l’Assurance retraite. Ce document, souvent négligé par les jeunes, est crucial pour garantir une retraite sécurisée. Il permet de s’assurer que chaque emploi, y compris les petits boulots, est correctement enregistré.

En cas de lacunes dans les données, il est impératif de réagir rapidement pour corriger les erreurs. Ce relevé est également un outil permettant de simuler la future pension et d’envisager des ajustements comme le rachat de trimestres pour les études supérieures, une démarche fiscalement avantageuse jusqu’à 40 ans.

Chaque changement, qu’il soit petit ou grand, peut avoir un impact significatif sur votre situation financière et votre avenir. Il est donc essentiel de rester informé et proactif face aux évolutions économiques et législatives. Gardez un œil sur ces développements pour mieux planifier et sécuriser votre avenir financier.

