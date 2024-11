Alerte salmonelle : pourquoi vous devez éviter ces cuisses de poulet de chez Monoprix

La menace de la salmonelle dans votre assiette #

Cette fois, il s’agit de cuisses de poulet jaune de la gamme Monoprix Gourmet, identifiées comme porteuses de la salmonelle. Ce rappel massif concerne toutes les succursales du pays, suscitant l’inquiétude des consommateurs.

La salmonelle, une bactérie redoutée, est connue pour provoquer de sévères troubles gastro-intestinaux. Les symptômes, tels que diarrhée et vomissements, apparaissent généralement entre 6 et 72 heures après la consommation des produits infectés.

Qui est le plus à risque ? #

Le risque posé par la salmonelle n’est pas uniforme. Certaines populations, comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou celles ayant un système immunitaire affaibli, sont particulièrement vulnérables. Ces groupes peuvent subir des effets plus graves et sont fortement conseillés de consulter un médecin si des symptômes apparaissent après avoir mangé les produits rappelés.

Pour les femmes enceintes, l’infection peut s’avérer encore plus dangereuse car la bactérie a la capacité de se loger dans le placenta, pouvant dans de rares cas causer des issues tragiques.

Conseils et mesures de précaution #

Si vous avez acheté des cuisses de poulet jaune Monoprix Gourmet récemment, il est crucial de vérifier si elles font partie des lots rappelés. En cas de doute, il est recommandé de ne pas consommer ces produits et de les retourner au point de vente.

Le service client de Monoprix reste disponible pour répondre à toutes vos interrogations sur ce rappel au 0800.084.000 jusqu’au 29 novembre. Ne prenez aucun risque avec votre santé et celle de vos proches.

Ne consommez pas les produits suspects

Vérifiez les lots de produits achetés récemment

Contactez le service client pour plus d’informations

En l’absence de symptômes dans les sept jours suivant la consommation, il n’est généralement pas nécessaire de s’alarmer outre mesure. Toutefois, rester vigilant et informé est la clé pour éviter les complications liées à cette bactérie.

La sécurité alimentaire est une priorité absolue et des incidents comme celui-ci rappellent l’importance de suivre les recommandations des autorités sanitaires et des fabricants lors de rappels de produits. Soyez prudent et gardez-vous informé pour protéger votre santé et celle de votre famille.