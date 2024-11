Découvrez une alternative réconfortante au bœuf bourguignon : la potée à la savoyarde de Laurent Mariotte

Un voyage gustatif en Savoie à travers un plat traditionnel #

La potée à la savoyarde, proposée par Laurent Mariotte, est une invitation à découvrir les saveurs authentiques de la Savoie. Ce plat, riche en viandes variées comme le jarret de porc et les diots de Savoie, offre une explosion de goûts qui réconforte immédiatement.

La particularité de cette recette réside dans la combinaison harmonieuse de légumes d’automne tels que le chou, la carotte et le navet, mijotés lentement pour en exalter les saveurs. Laisser reposer le plat jusqu’au lendemain intensifie ces arômes, transformant votre repas en une expérience culinaire mémorable.

Préparation de la potée savoyarde, un jeu d’enfant #

La beauté de la potée savoyarde tient à sa simplicité de préparation. Commencez par placer les viandes, excepté les saucisses, dans un grand faitout. Couvrez-les d’eau froide et ajoutez l’oignon, les épices et le bouquet garni avant de porter à ébullition. Un mijotage lent et régulier est crucial pour développer la texture et les saveurs des viandes et des légumes.

À lire Découvrez comment préparer un rôti de porc au lait extra tendre, selon Laurent Mariotte : trois astuces incontournables

Après avoir écumé et laissé mijoter, il suffit d’ajouter les saucisses et les légumes entiers pour une cuisson finale. Ce processus permet à tous les ingrédients de s’imprégner des saveurs des uns et des autres, créant un plat harmonieux et savoureux.

Servir la potée à la savoyarde pour un repas convivial #

La présentation de la potée est aussi importante que sa préparation. Disposer harmonieusement les légumes et les viandes au centre d’un grand plat, entourés de bouillon servi à part, invite à un partage convivial autour de la table. Accompagnez ce plat de tranches de pain de campagne grillé pour une touche rustique et authentique.

Ce plat, typique des repas en famille ou entre amis, est parfait pour les soirées d’hiver. Il ne demande qu’à être savouré lentement, chaque bouchée révélant un peu plus de son caractère unique et de sa richesse.

1 jarret de porc et 200 g d’échine de porc

200 g de poitrine fumée et 4 diots au chou

4 diots fumés, 1 petit chou vert

4 carottes moyennes, 4 navets moyens

4 pommes de terre Charlotte, 1 oignon

Bouquet garni et épices pour le bouillon

En somme, la potée à la savoyarde est bien plus qu’un simple plat mijoté; c’est une célébration de la gastronomie de montagne qui saura vous transporter dans les Alpes françaises dès la première cuillerée. Laissez-vous tenter par cette recette traditionnelle et réconfortante, qui promet de réchauffer votre cœur et votre foyer durant les mois les plus froids.

À lire Vieillir en gastronomie : découvrez les départements français parfaits pour une retraite savoureuse et sereine