Transformez votre soirée avec ces frites de patate douce à la mexicaine : un délice facile à réaliser avec votre airfryer

Imaginez une assiette de frites croustillantes et épicées, avec une touche exotique qui éveille les sens.

Introduction à la recette #

Les frites de patate douce à la mexicaine, réalisées dans un airfryer, offrent une expérience culinaire unique qui transformera votre perception des frites traditionnelles.

Ce plat, idéal pour un apéritif entre amis ou un dîner en famille, combine la douceur de la patate douce avec les saveurs vibrantes du Mexique. Suivez le guide pour une recette qui promet d’être aussi amusante à préparer qu’à déguster.

Les ingrédients clés #

La réussite de cette recette réside dans le choix des ingrédients. Pour quatre personnes, vous aurez besoin de grandes patates douces, d’huile d’olive et d’un assortiment d’épices incluant du paprika fumé, du cumin et de l’ail en poudre. N’oubliez pas le sel et le poivre pour relever le goût.

En plus des épices, préparez des accompagnements savoureux comme du fromage cheddar, des tortillas, du yaourt, et des légumes frais tels que des tomates, un poivron jaune, un avocat, et un peu de coriandre pour garnir. Chaque ingrédient joue un rôle crucial pour apporter texture et richesse au plat.

étapes de préparation #

Commencez par peler et découper les patates douces en frites. Mélangez-les avec de l’huile d’olive et les épices, puis placez-les dans l’airfryer préchauffé à 200°C. La cuisson dure environ 30 minutes, pendant lesquelles vous pouvez préparer les garnitures.

Pour la salsa, hachez finement les tomates, le poivron, l’oignon rouge, et mélangez avec des dés d’avocat, du jus et zeste de citron vert, ainsi que du piment et de la coriandre. Cette salsa fraîche apportera un contraste parfait avec la douceur des frites.

Service et accompagnements #

Une fois les frites dorées à souhait, sortez-les de l’airfryer et saupoudrez-les de noisettes torréfiées pour un croquant supplémentaire. Servez immédiatement avec les tortillas chaudes garnies de cheddar fondu, de la salsa, et des sauces préparées.

Les sauces, telles que la sauce Tahini faite maison et la sauce à l’aneth, ajoutent une touche crémeuse et aromatisée qui complète parfaitement les frites. N’oubliez pas de les disposer joliment pour un effet visuel attrayant qui invitera vos convives à plonger dans ce festin.

4 patates douces

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de paprika fumé, cumin, ail en poudre

Sel et poivre à discrétion

100 g de noisettes

100 g de fromage cheddar

4 tortillas

125 g de yaourt

1 citron vert

1 poivron jaune, 2 tomates, 1 avocat

1 petit piment, 1 oignon rouge

Coriandre fraîche

Ces frites de patate douce mexicaines cuites à l’airfryer sont une belle manière de revisiter un classique en y ajoutant une explosion de saveurs. Elles sont non seulement délicieuses mais aussi plus saines, grâce à la cuisson à l’air chaud qui minimise l’utilisation de matières grasses. Lancez-vous dans cette recette et régalez vos convives avec un plat qui sort de l’ordinaire!