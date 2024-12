Alerte santé : avez-vous acheté cette whey chez Decathlon ? Risque urgent de contamination

Un rappel inquiétant pour les amateurs de fitness #

La découverte de corps étrangers possiblement dangereux dans ces produits a poussé l’enseigne à agir rapidement pour garantir la sécurité de ses clients.

Le produit en question, un sachet de 30 grammes de whey au chocolat, identifié sous le lot 2429700006, est désormais sujet à un rappel complet. Les sachets concernés ont été vendus entre le 5 et le 18 novembre 2024, rendant potentiellement un grand nombre de sportifs à risque.

Que faut-il savoir sur le risque encouru ? #

Le site Rappel Conso, qui coordonne les informations de sécurité des produits, a émis une notification urgente. Il semblerait que les corps étrangers trouvés dans les sachets de whey ne soient pas identifiés clairement, ce qui augmente les inquiétudes quant aux potentielles blessures ou autres problèmes de santé que cela pourrait causer.

À lire Les poires en version salée : découvrez des recettes surprenantes qui émoustilleront vos papilles

Face à cette menace, il est fortement recommandé aux consommateurs possédant un sachet du lot concerné de ne pas consommer le produit. Les risques tels que coupures internes ou réactions allergiques dues à des matériaux non alimentaires ne sont pas à prendre à la légère.

Comment réagir face à ce rappel ? #

Decathlon a mis en place un processus de retour pour les produits affectés. Les clients sont invités à rapporter les sachets de whey au point de vente où ils ont été achetés. Un remboursement ou un échange sera proposé à chaque retour, assurant ainsi que personne ne soit lésé.

La procédure de rappel se poursuivra jusqu’au 15 mai 2025, offrant aux consommateurs suffisamment de temps pour réagir. Cependant, il est conseillé d’agir rapidement pour éviter tout risque de santé inutile.

Voici quelques points importants à retenir pour rester en sécurité :

À lire Découvrez comment transformer des poires en délicieuses recettes salées pour surprendre vos invités!

Vérifiez immédiatement si vous possédez un sachet de whey du lot 2429700006.

Ne consommez pas le produit et conservez-le hors de portée des enfants.

Rapportez le produit à votre magasin Decathlon local pour un remboursement ou un échange.

Cette situation rappelle l’importance de la vigilance lorsque vous achetez des compléments alimentaires, surtout ceux destinés à booster les performances physiques. La santé doit toujours être la priorité, et suivre les consignes de rappel est essentiel pour prévenir les risques. Restez informé et sécurisé, surtout dans vos choix de produits de santé et bien-être.