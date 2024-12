Alerte sécurité : rappel urgent de protéine whey chez Decathlon, vérifiez vite vos placards!

Une nouvelle préoccupante pour les amateurs de fitness et de bien-être : Decathlon a lancé un rappel de sécurité concernant un lot spécifique de sa protéine en poudre whey, vendue dans tous ses magasins.

Un rappel préventif pour garantir votre sécurité #

L’annonce, faite ce lundi, met en lumière un risque potentiel lié à la présence d’un corps étranger dans les sachets.

Le produit incriminé, un sachet de 30 grammes arôme chocolat, porte le numéro de lot 2429700006. Il a été distribué entre le 5 et le 18 novembre 2024, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des consommateurs qui pourraient l’avoir acheté durant cette période.

Que faire si vous possédez le produit concerné? #

La réponse est claire : ne prenez aucun risque. Si vous détenez un sachet de cette protéine, il est impératif de cesser immédiatement son utilisation. Decathlon, en collaboration avec les autorités de santé, conseille de rapporter le produit en magasin. En échange, les consommateurs se verront proposer un remboursement ou un produit de substitution.

La marque a mis en place une procédure de rappel qui s’étendra jusqu’au 15 mai 2025, offrant ainsi aux clients suffisamment de temps pour réagir. Cette initiative vise à prévenir tout risque de blessure ou d’effet indésirable pouvant découler de l’ingestion accidentelle de ces corps étrangers non identifiés.

La réaction de Decathlon et les mesures de sécurité #

Face à cette situation, Decathlon a réagi promptement, mettant en avant la santé et la sécurité de ses clients. La firme a également renforcé ses contrôles de qualité pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l’avenir. Cela souligne l’engagement de l’entreprise envers la sécurité des consommateurs et la confiance que ces derniers placent dans ses produits.

La transparence de Decathlon dans la gestion de ce rappel est à saluer. En informant ouvertement le public et en prenant des mesures immédiates, l’entreprise contribue à renforcer la sécurité des produits disponibles sur le marché, tout en préservant la confiance des consommateurs.

Protéine en poudre whey chocolat – Lot 2429700006

Commercialisée entre le 5 et le 18 novembre 2024

Date de durabilité minimale : 1er février 2026

Ce rappel est un rappel à l’ordre pour tous les consommateurs : toujours vérifier les informations sur les lots des produits achetés, surtout lorsqu’il s’agit de compléments alimentaires. L’incident rappelle également l’importance des normes de sécurité et de la vigilance du consommateur. Restez informés et prudents pour garantir non seulement votre santé mais aussi votre bien-être.

